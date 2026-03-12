Festa del Libro e della Lettura, al via la XVII edizione di Libri come 2026 – Democrazia

A cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco, Marino Sinibaldi, dal 20 al 22 marzo 2026, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la XVII edizione di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura, la rassegna prodotta dalla Fondazione Musica per Roma dedicata al libro in programma dal 20 al 22 marzo 2026.

La parola chiave 2026: DEMOCRAZIA

Come da tradizione del festival, l’intero programma si sviluppa attorno a una parola-manifesto che diventa chiave di lettura della contemporaneità. Dopo aver affrontato negli anni temi come Felicità, Libertà, Potere, Umanità e Pace, la XVII edizione sceglie Democrazia. Una parola oggi più che mai complessa e problematica, una parola-mondo che dalla Grecia classica fino a oggi ha rappresentato oltre che un regime politico, un modo di vivere insieme agli altri, secondo regole di partecipazione e di discussione. Oggi la Democrazia, e quello che ha più o meno rappresentato, ha bisogno di essere difesa e ricompresa mentre i suoi tanti nemici ne minano la credibilità. Come sempre attraverso incontri, letture e dibattiti, la Festa del Libro offrirà strumenti di conoscenza e confronto, esplorando la Democrazia non solo come principio politico, ma anche come elemento culturale, capace di unire persone, idee e generazioni.

«I libri – dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio – sono potenti strumenti di conoscenza e di incontro, di inclusione. La prosperità di una comunità, di una famiglia, di un Paese, dipende dalla capacità di stare nel presente attraverso la lettura. Un festival dedicato ai dialoghi tra scrittori, alle lezioni magistrali, ai reading di approfondimento per le scuole e per il grande pubblico, ma soprattutto agli incontri tra le persone, i libri e i loro autori, sono occasioni di crescita e quindi di prosperità della nostra comunità cittadina. Il libro non è solo un oggetto che ci riserva la possibilità di immaginare altre storie, oltre quella narrata al suo interno, ma uno spazio di riflessione e partecipazione attiva, a maggior ragione quando supera le nostre solitudini e ci riporta in una dimensione collettiva com’è ‘Libri Come – Festa del Libro e della Lettura’. In una società dove si alimenta l’economia dell’attenzione e della solitudine, un libro e il suo confronto nella dimensione pubblica, diventa uno spazio di accoglienza in cui troviamo modo di esercitarci al confronto, alla comprensione, alla democrazia».

«Libri Come – Festa del Libro e della Lettura è il momento in cui l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone mette al centro le parole – ha commentato l’Ad della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci – e affida alla loro forza il compito di interpretare il presente. Democrazia è una parola esigente, che riguarda tutti, dentro e fuori le istituzioni. Attraverso lezioni, dialoghi e tavole rotonde, Libri Come continuerà a offrire strumenti per comprendere la complessità del nostro tempo, confermandosi uno spazio aperto e plurale. E anche quest’anno l’Auditorium sarà un punto di riferimento capace di attrarre grandi protagonisti della scena culturale internazionale, accanto alle voci più autorevoli del panorama italiano».

Così i tre curatori – «Abbiamo scelto come parola guida del festival DEMOCRAZIA. Un termine che pensavamo caro a tutti e che invece abbiamo riscoperto come divisivo, amato da molti e parimenti odiato da altri. Una parola che per molti decenni ha garantito prosperità, libertà e (spesso) pace e (forse) felicità viene criticata e combattuta non solo dalle autocrazie ma anche dai molti che proprio grazie alle regole della democrazia hanno conquistato la legittimità del loro potere. Prendendo spunto anche dall’esortazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “la democrazia è più forte di tutto. E ai giovani dico non rassegnatevi” Libri Come ha costruito un programma di lezioni, dialoghi, presentazioni, reading, mostre in cui si celebra il valore della Democrazia, ora che è minacciata da vecchi e nuovi nemici».

Tre giorni di incontri, dialoghi e lezioni

Il programma della XVII edizione si svilupperà per tre giornate attraverso un fitto calendario di dialoghi tra scrittori, lezioni, tavole rotonde, reading e conversazioni interdisciplinari, coinvolgendo autori provenienti da ambiti diversi – letteratura, filosofia, storia, giornalismo, scienze sociali – e offrendo al pubblico prospettive differenti sul tema della democrazia. Come nelle edizioni precedenti, accanto agli incontri aperti al grande pubblico saranno presenti momenti dedicati alle scuole e ai giovani lettori, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del festival come spazio di educazione culturale e civile. In questi tre giorni Roma diventerà ancora una volta una città del libro e del dialogo, dove la lettura si trasforma in occasione di confronto e di partecipazione collettiva.

IL PROGRAMMA

AUTORI sulla DEMOCRAZIA

Sono tanti i momenti dedicati alla parola guida di questa edizione, a cominciare dal primo evento assoluto di venerdì: la presentazione del libro di Giovanni Sartori, Democrazia e definizioni, che vedrà intervenire Giuliano Amato e Luca Verzichelli, sulla riedizione a quasi 70 anni dall’uscita di un classico della scienza politica. Sabato mattina il dialogo fra il politologo tedesco americano Yascha Mounk e il giornalista e scrittore Ezio Mauro verterà sul presente della Democrazia in Europa e negli Stati Uniti, moderati da Agnese Pini. Sempre sabato interverrà la scrittrice e commentatrice politica turca Ece Temelkuram su Democrazia e migranti, in conversazione con Marianna Aprile; nello stesso pomeriggio ci sarà anche la saggista statunitense Anne Applebaum che parlerà di Democrazia e autocrazie, intervistata da Annalisa Cuzzocrea. Sul tema, almeno in parte, si intratterrà anche lo storico britannico Mark Sedgwick, l’autore di Tradizionalismo, che converserà con Antonio Gnoli. Saranno dedicate alla Democrazia anche la lezione di Massimo Recalcati, Democrazia e scuola e quella di Roberto Saviano su Democrazia e criminalità. Di Democrazia e scienza tratterà l’intervento di David Quammen, intervistato da Marco Motta. Di Democrazia tra Israele e mondo arabo parlerà Tahar Ben Jelloun, intervistato da Paola Caridi. Al tema di Libri Come farà riferimento anche il dialogo tra il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana e Marino Sinibaldi, Democrazia e giornali, in occasione dei 150 anni del quotidiano di via Solferino. Altri momenti riguarderanno più o meno direttamente il tema, come il dialogo tra gli storici Guido Crainz e Paolo Mieli per il libro del primo, Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione a oggi, quello tra Diego Bianchi e Annalisa Cuzzocrea su Democrazia e informazione, e le presentazioni del libro di Marco Almagisti, La democrazia in Italia, con Silvia Albano e Marco Damilano e di quello di Alessandro Mulieri, Tecnomonarchi.

Alla Democrazia è dedicato anche l’evento conclusivo di domenica 22 alle ore 20. A parlare della parola guida della XVII edizione di Libri Come, insieme con Marino Sinibaldi, ci saranno Antonio Scurati, i poeti Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone, Valerio Magrelli.

AUTORI STRANIERI

Libri Come a ogni edizione impiega molta attenzione per portare davanti ai lettori della Capitale i nomi più importanti della letteratura mondiale, quelli affermati e quelli che stanno già scrivendo i libri di domani. Quindi accanto ai saggisti presenti per il tema (Anne Applebaum, Yascha Mounk, David Quammen, Mark Sedgwick, Ece Temelkuran, Tahar Ben Jelloun) ci saranno lo scrittore americano d’origine etiope, presidente del Pen America, Dinaw Mengestu (L’atlante dei posti sbagliati), la scrittrice argentina Samantha Schweblin (Il buon male), la scrittrice polacca Johanna Bator (L’ora del lupo), la francese Marie Darrieussecq (Fabbricare una donna), la spagnola Clara Úson (Le belve), il tedesco Steffan Kopetzky (Sacrificio di regina), gli inglesi Edward St. Aubyn (Linee parallele) e Phoebe Greenwood (Avvoltoi), lo statunitense Chris Pavone (L’ultimo turno) la turca Aysegul Savas (Gli antropologi). Tutti questi autori saranno accompagnati da un gruppo di scrittori e critici italiani che hanno molto amato i libri che presenteranno a Libri Come. Questi colleghi italiani saranno, rispettivamente, Sandro Veronesi, Paolo Giordano, Lisa Ginzburg, Rosella Postorino, Concita De Gregorio, Wlodek Goldkorn, Claudia Durastanti, Annalisa Camilli, Giancarlo De Cataldo, Simonetta Sciandivasci.

AUTORI ITALIANI

Tra le tante presentazioni di autori italiani ci saranno in questa edizione Niccolò Ammaniti (Il custode), Bruno Arpaia (Il mondo senza inverno), Stefania Auci (L’alba dei leoni), Daria Bignardi (Nostra solitudine), Ermanno Cavazzoni (Storia di un’amicizia), Leonardo Colombati (Non vi sarà più notte), Mauro Covacich (Lina e il sasso), Giuseppe Culicchia (Uah! Vita e opinioni di Franz Zazzi, gentiluomo), Maurizio de Giovanni (Figli. Per i bastardi di Pizzofalcone), Dario Ferrari (L’idiota di famiglia), Antonella Lattanzi (Chiara), Francesca Mannocchi (Crescere la guerra), Stefano Massini (Lo zar), Daniele Mencarelli (Quattro presunti familiari), Francesco Pecoraro (La fine del mondo), Aurelio Picca (Roma mia, non morirò più), Christian Raimo (L’invenzione del colore), Veronica Raimo (Non scrivere di me), Gianni Riotta (Generose anime di eroi), Emanuele Trevi (Ritratti dal vivo), Zerocalcare (Nel nido dei serpenti), il dialogo tra Alessia Gazzola e Felicia Kingsley su Come scriviamo i nostri libri (di successo) e molti altri ancora.

AUTORI SAGGISTICA

Oltre agli autori e alle autrici che partecipano sul tema Democrazia non mancano altri autori italiani di saggistica che presentano nelle sale di Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i loro nuovi libri, tra questi Emanuele Coccia (Il continente ignoto. Filosofia dell’amore moderno), Anna Foa (Mai più), il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi (Le simmetrie nascoste), Marco Malvaldi (Scimmia Sapiens), Tonia Mastrobuoni (La peste. Indagine sulla destra in Germania), Francesco Rutelli (Roma la città dei segreti), con Filippo Ceccarelli, Cecilia Sala (I figli dell’odio), Paolo Giordano (Da vicino. Raccontare la guerra oggi), Elena Testi (Genesi) con Enrico Mentana, Giuseppe Antonelli (Alfabit), Giorgio Caravale (Chi controlla il passato), Pino Arlacchi (La Cina spiegata all’Occidente).

SCUOLE, OMAGGI, READING, POESIA

La storica Michela Ponzani e il magistrato Nicola Gratteri (in compagnia di Andrea Nicasio) sono i protagonisti degli incontri con le scuole che, come ogni anno, inaugurano Libri Come. Nel corso della tre giorni non mancano alcuni omaggi a grandi autori, come quello per Umberto Eco, a dieci anni dalla morte, con Mario Andreose, Roberto Cotroneo e Sandro Veronesi. Sarà condotto da Luca Briasco quello dedicato a Richard Yates, con Tommaso Pincio e Sapo Matteucci quello dedicato a Il quaderno grigio di Josep Pla. Per l’uscita del meridiano dedicato a Antonio Pennacchi ci sarà un omaggio con Valeria Della Valle, Stefano Iannacone e Stefano Petrocchi. Infine, Matthias Martelli con Il giullare ribelle. Vita apocrifa di Dario Fo racconta la vita e l’eredità artistica del grande maestro del teatro italiano, Premio Nobel per la Letteratura, e il sodalizio artistico con Franca Rame di Dario Fo, a cento anni dalla sua nascita e a dieci dalla sua scomparsa. Nel programma anche due reading spettacolo: quello di Maurizio de Giovanni dal suo ultimo libro sui bastardi di Pizzofalcone e quello di Giada Messetti, Nella testa del dragone, che ci porta a conoscere il pianeta Cina. Alla poesia sono dedicati tre momenti di Libri Come: l’annuncio dei finalisti del Premio Strega poesia, l’incontro con Alessandro Melia, Dormono i nomi e durante l’evento conclusivo di domenica gli interventi di Valerio Magrelli, Maria Grazia Calandrone, Franco Buffoni. All’interno della festa sono inoltre previste nella giornata di sabato due letture animate per bambine e bambini dai 6 anni del libro Aurelia, Principessa Controvoglia. L’incantesimo della storia noiosa, a cura dell’autrice Cristina Marconi.

MOSTRE

Ogni anno Libri Come allestisce una mostra che mette in relazione il lavoro di un artista con la parola chiave che caratterizza ogni edizione. Quest’anno, per la prima volta, verrà presentata un’opera pensata appositamente per Libri Come, non solo rispetto al tema ma anche allo spazio. La street artist Alice Pasquini ha elaborato il significato di questa edizione dedicata al tema della Democrazia – mai così fragile, così strattonata – traducendolo in un’installazione e in un murale che dialogheranno con il pubblico e con gli incontri del festival. Goldmine nasce da una riflessione che intreccia il lavoro di Pasquini alla nostra parola dell’anno. «Con Goldmine ho voluto creare un cortocircuito visivo – dichiara l’artista – un ammasso di rifiuti ricoperto d’oro che diventa improvvisamente seducente. È un gesto semplice ma destabilizzante, perché mostra quanto il valore sia una costruzione collettiva e quanto facilmente possiamo essere attratti dalla superficie».La mostra curata da Rosa Polacco e allestita in AuditoriumArte rimarrà aperta al pubblico fino al 6 aprile.

Torna anche quest’anno AUTORItratti la mostra di Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello. Il percorso espositivo accompagna lo spettatore nel panorama letterario di oggi e lo guida a conoscere e riconoscere i molti ospiti delle passate edizioni di Libri Come.

IL PRIMO SILENT BOOK PARTY DI AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Tra le novità di questa edizione anche il primo Silent Book Party dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Domenica 22 marzo alle ore 12, la Cavea ospiterà un grande momento collettivo di lettura aperto al pubblico realizzato in collaborazione con Simone D’Ercole e il progetto Side Book: un invito a prendersi una pausa dal ritmo frenetico della città, a ritagliarsi un’ora tutta per sé e a vivere la lettura come esperienza condivisa, intima e rigenerante. In occasione della XVII edizione di Libri Come l’evento si aprirà con una brevissima introduzione: Il valore di essere un lettore nel 2026.

UNA FESTA PER LA CITTA’

Nato nel 2010, Libri Come si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti culturali più riconosciuti nel panorama italiano, capace di mettere in dialogo scrittori, studiosi e pubblico. Il festival ha sempre avuto l’ambizione di fare del libro uno spazio di confronto civile, trasformando l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in un luogo aperto di discussione pubblica.In una grande città come Roma, una festa del libro e della lettura può infatti diventare anche un laboratorio di cittadinanza culturale: un luogo dove le storie, le idee e le parole aiutano a comprendere meglio il mondo e a partecipare in modo più consapevole alla vita democratica.

Libri come è realizzato con il patrocinio RAI che sarà presente con una serie di appuntamenti presso il Foyer Petrassi: le dirette del programma Fahrenheit condotto da Susanna Tartaro (sabato 21 marzo dalle 16.50 alle 18 e domenica 22 dalle 16.30 alle 18), quella di La Lingua Batte condotta da Paolo Di Paolo (domenica 22 marzo alle 10.45), la presentazione del podcast per RaiPlaySound di Vanessa Roghi su Agatha Christie, Cara Agatha. Dieci lettere alla regina del giallo (domenica 22 ore 15) e la presentazione del libro di Cosimo Damiano Damato, Nessuna grazia, pubblicato da Rai Libri (sabato 21 marzo ore 11). Sabato 21 marzo un incontro speciale di Prima Pagina, la storica rassegna stampa di radio3, dedicato ai 50 anni del programma: Prima Pagina, 50 anni di storia, con Alessandro Campi, Francesco Cancellato, Concita De Gregorio, Stefano Feltri, Lucia Goracci, Cecilia Sala, Gian Antonio Stella, conduce Pietro Del Soldà.

Fondazione Musica per Roma ringrazia i suoi main sponsor Banca del Fucino ed Enel, oltre a Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS) in qualità di treno ufficiale della manifestazione

Libri come è realizzato con il patrocinio RAI – Rai Radio 1 e Rai Radio3 Media partner