Festival inDivenire, al via la VII edizione

Il cantiere della nuova drammaturgia italiana. Dal 27 aprile al 12 maggio 2026, Spazio Diamante - Roma
Torna – dal 27 aprile al 12 maggio – il Festival inDivenire, l’appuntamento d’elezione per la drammaturgia contemporanea. Giunta alla sua settima edizione, la rassegna nata nel 2017 continua a individuare e sostenere lavori teatrali inediti, offrendo una piattaforma concreta a compagnie e artisti che operano con rigore e visione sul territorio nazionale.
Il progetto, ideato da Alessandro Longobardi con la direzione artistica di Giampiero Cicciò, si conferma un laboratorio vivo, capace di trasformare la ricerca drammaturgica in produzioni teatrali compiute.
Per questa edizione, tra gli 84 progetti pervenuti, sono state selezionate 18 compagnie che presenteranno i propri lavori in forma di “studio” della durata minima di 25 minuti e massima di 30.
Il Festival inDivenire, si distingue per l’assenza di limiti d’età per i partecipanti, confermandosi uno spazio aperto a ogni generazione, pur mantenendo una fortissima vocazione verso la scoperta e la valorizzazione dei giovani talenti della scena.
Momento importante del Festival è l’incontro con la compagnia previsto dopo la messinscena di ogni studio. Moderato dallo stesso Cicciò, questo confronto tra la compagnia, la giuria e il pubblico, è concepito per far conoscere in maniera più approfondita il progetto e le potenzialità di sviluppo in spettacolo completo. Un dialogo diretto per sviscerare la visione artistica dei lavori proposti.
La giuria, un comitato tecnico composto da affermati professionisti dello spettacolo di diverse generazioni, assegnerà il premio per il Miglior Progetto, Miglior compagnia Under 30, e i riconoscimenti speciali a registi, autori e attori.
Non mancheranno i premi per la Miglior Comunicazione Social e il Premio Gradimento del Pubblico decretato dagli spettatori del festival.
I progetti vincitori svilupperanno lo studio in uno spettacolo completo, che debutterà a Roma nella stagione teatrale 2026/27 dello Spazio Diamante, sede del festival.
Progetti in scena al festival:
A COSA STAI PENSANDO?
Compagnia: Teatro del libero scambio
Luca Lo Destro: drammaturgo
Giacomo De Cataldo: regista
Giulia Guastella: attrice
Lorenzo Ciambrelli: attore
ANAMNESI DI UNA CREPA
Compagnia: Il Kraken
Mirko Di Meo: drammaturgo
Valentina De Florio: drammaturga, regista, attrice
Federico Russo: attore
Federico Diana: attore
Virginia Pini: attrice
Shadi Romeo: aiuto regia
ANCHE QUANDO POI
Compagnia: Compagnia Stesso Quadrante
Ludovica Bei: drammaturga, regista
Paolo Cutroni: attore
Federica Valloni: attrice
BROTHERS
Compagnia: Margot Theatre Company
Valentina Cognatti: regista
Cristiano Arsì: attore
Patrick Passini: attore
Michelangelo Raponi: attore
Martina Grandin: aiuto regia
Alice Staccioli: organizzazione
CIRENE
Compagnia: Caraboa Teatro
Gioia Battista: drammaturga, regista
Nicola Ciaffoni: attore, tecnico
Giustina Testa: attrice
Davide Benaglia: attore
Giulio Ragno Favero: compositore, musicista, fonico
Guido Buganza: scenografo, costumista
COME ESSERE UNA PERSONA MIGLIORE
Compagnia: Perillo Scarcella
Michele Scarcella: drammaturgo, regista, attore
Maria Vittoria Perillo: drammaturga, regista, attrice
CONTROLLO 26
Compagnia: Lumik Teatro
Michele Demaria: drammaturgo, regista, scenografo
Ludovica Apollonj Ghetti: attrice
Francesca Pimpinelli: attrice
DI MISTER SAPONE NEANCHE L’OMBRA
Compagnia: Radici Teatro
Matteo Santinelli: drammaturgo, regista
Roberta Azzarone: attrice
Irene Ciani: attrice
Riccardo Di Cola: attore
Stefano Macciocca: attore
GODLIKE
Compagnia: Addari / D’Antonio
Clara Addari: regista, attrice
Edoardo D’Antonio: regista, attore
Andrea Noviello: scenografo, attore
INVENTARIO PER UN CORPO ERETICO
Compagnia: NOCTUA
Martina Badiluzzi: regista
Viviana Barboni: attrice
Camilla Benzi: attrice
Alice Casales: attrice
Tiziana Di Tella: attrice
Caterina Petrarulo: attrice
Roberta Russo: musicista
Matte Bergonzoni: light designer
LE FIGLIE DI BERNARDA ALBA
Compagnia: RI.TE.NA. Teatro
Fabio Di Gesto: drammaturgo, regista
Tommaso Grieco: drammaturgo musicale
Maria Claudia Pesapane: attrice
Francesca Fedeli: attrice
Daria D’Amore: attrice
Maria Teresa Battista: attrice
Noemi Apuzzo: attrice
Desideria Angeloni: disegno luci
Rosario Martrone: costumista
Maria Teresa D’Alessio: scenografa
MARIA INDESIDERATA
Compagnia: Gravina / Martorana
Anita Martorana: drammaturga
Victoria Blondeau: dramaturg
Marcello Gravina: attore
Alessandro Burzotta: attore
MIGRAZIONE
da Creditori di August Strindberg
Compagnia: AMAranta Indoors
Viola Carinci: drammaturga, regista, attrice
Christian di Filippo: drammaturgo, regista, attore
Marcello Spinetta: drammaturgo, regista, attore
Marta Cortellazzo Wiel: aiuto regia
Filippo Conti: suoni
Adriano Antonucci: luci
NON VOLEVAMO ESSERE STRAORDINARI
Compagnia: Intima Temporalia
Iulia Bonagura: drammaturga, regista, attrice
Luca Salzarulo: drammaturgo, regista, attore
Valerio Castriziani: aiuto regista
Andrea Goracci: consulente alla regia
Tommaso Lo Cascio: tecnico
PELLE – CHE SIA LUCE O FUOCO PURCHÉ BRUCI
Compagnia: Sante di Lana
Luisa Casasanta: drammaturga, regista, attrice
Barbara Monetti: dramaturg, attrice
Daniele Tagliaferri: tecnico
QUALCOSA NEL CIELO
Compagnia: B.E.A.T. Teatro
Luca D’Arrigo: drammaturgo
Arianna Sorci: regista, tecnico
Silvia Napoletano: attrice
Francesca Santamaria Amato: attrice
STASERA SONO FUORI SYNC
Dolori e dispiaceri di una giovane doppiatrice
Compagnia: Marrella / Marcucci / Mannocci
Enoch Marrella: drammaturgo, regista
Laura Marcucci: drammaturga, attrice
Luca Mannocci: attore
U.B.U. ULTIME BELLICOSE UNIONI
Compagnia: Giulia Trippetta
Giulia Trippetta: drammaturga, regista, attrice
Rosario Giglio: attore
Nika Campisi: costumista
Andrea Cauduro: musicista