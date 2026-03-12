Festival inDivenire, al via la VII edizione

Il cantiere della nuova drammaturgia italiana. Dal 27 aprile al 12 maggio 2026, Spazio Diamante - Roma

Torna – dal 27 aprile al 12 maggio – il Festival inDivenire, l’appuntamento d’elezione per la drammaturgia contemporanea. Giunta alla sua settima edizione, la rassegna nata nel 2017 continua a individuare e sostenere lavori teatrali inediti, offrendo una piattaforma concreta a compagnie e artisti che operano con rigore e visione sul territorio nazionale.

Il progetto, ideato da Alessandro Longobardi con la direzione artistica di Giampiero Cicciò, si conferma un laboratorio vivo, capace di trasformare la ricerca drammaturgica in produzioni teatrali compiute.

Per questa edizione, tra gli 84 progetti pervenuti, sono state selezionate 18 compagnie che presenteranno i propri lavori in forma di “studio” della durata minima di 25 minuti e massima di 30.

Il Festival inDivenire, si distingue per l’assenza di limiti d’età per i partecipanti, confermandosi uno spazio aperto a ogni generazione, pur mantenendo una fortissima vocazione verso la scoperta e la valorizzazione dei giovani talenti della scena.

Momento importante del Festival è l’incontro con la compagnia previsto dopo la messinscena di ogni studio. Moderato dallo stesso Cicciò, questo confronto tra la compagnia, la giuria e il pubblico, è concepito per far conoscere in maniera più approfondita il progetto e le potenzialità di sviluppo in spettacolo completo. Un dialogo diretto per sviscerare la visione artistica dei lavori proposti.

La giuria, un comitato tecnico composto da affermati professionisti dello spettacolo di diverse generazioni, assegnerà il premio per il Miglior Progetto, Miglior compagnia Under 30, e i riconoscimenti speciali a registi, autori e attori.

Non mancheranno i premi per la Miglior Comunicazione Social e il Premio Gradimento del Pubblico decretato dagli spettatori del festival.

I progetti vincitori svilupperanno lo studio in uno spettacolo completo, che debutterà a Roma nella stagione teatrale 2026/27 dello Spazio Diamante, sede del festival.

Progetti in scena al festival:

A COSA STAI PENSANDO?

Compagnia: Teatro del libero scambio

Luca Lo Destro: drammaturgo

Giacomo De Cataldo: regista

Giulia Guastella: attrice

Lorenzo Ciambrelli: attore

ANAMNESI DI UNA CREPA

Compagnia: Il Kraken

Mirko Di Meo: drammaturgo

Valentina De Florio: drammaturga, regista, attrice

Federico Russo: attore

Federico Diana: attore

Virginia Pini: attrice

Shadi Romeo: aiuto regia

ANCHE QUANDO POI

Compagnia: Compagnia Stesso Quadrante

Ludovica Bei: drammaturga, regista

Paolo Cutroni: attore

Federica Valloni: attrice

BROTHERS

Compagnia: Margot Theatre Company

Valentina Cognatti: regista

Cristiano Arsì: attore

Patrick Passini: attore

Michelangelo Raponi: attore

Martina Grandin: aiuto regia

Alice Staccioli: organizzazione

CIRENE

Compagnia: Caraboa Teatro

Gioia Battista: drammaturga, regista

Nicola Ciaffoni: attore, tecnico

Giustina Testa: attrice

Davide Benaglia: attore

Giulio Ragno Favero: compositore, musicista, fonico

Guido Buganza: scenografo, costumista

COME ESSERE UNA PERSONA MIGLIORE

Compagnia: Perillo Scarcella

Michele Scarcella: drammaturgo, regista, attore

Maria Vittoria Perillo: drammaturga, regista, attrice

CONTROLLO 26

Compagnia: Lumik Teatro

Michele Demaria: drammaturgo, regista, scenografo

Ludovica Apollonj Ghetti: attrice

Francesca Pimpinelli: attrice

DI MISTER SAPONE NEANCHE L’OMBRA

Compagnia: Radici Teatro

Matteo Santinelli: drammaturgo, regista

Roberta Azzarone: attrice

Irene Ciani: attrice

Riccardo Di Cola: attore

Stefano Macciocca: attore

GODLIKE

Compagnia: Addari / D’Antonio

Clara Addari: regista, attrice

Edoardo D’Antonio: regista, attore

Andrea Noviello: scenografo, attore

INVENTARIO PER UN CORPO ERETICO

Compagnia: NOCTUA

Martina Badiluzzi: regista

Viviana Barboni: attrice

Camilla Benzi: attrice

Alice Casales: attrice

Tiziana Di Tella: attrice

Caterina Petrarulo: attrice

Roberta Russo: musicista

Matte Bergonzoni: light designer

LE FIGLIE DI BERNARDA ALBA

Compagnia: RI.TE.NA. Teatro

Fabio Di Gesto: drammaturgo, regista

Tommaso Grieco: drammaturgo musicale

Maria Claudia Pesapane: attrice

Francesca Fedeli: attrice

Daria D’Amore: attrice

Maria Teresa Battista: attrice

Noemi Apuzzo: attrice

Desideria Angeloni: disegno luci

Rosario Martrone: costumista

Maria Teresa D’Alessio: scenografa

MARIA INDESIDERATA

Compagnia: Gravina / Martorana

Anita Martorana: drammaturga

Victoria Blondeau: dramaturg

Marcello Gravina: attore

Alessandro Burzotta: attore

MIGRAZIONE

da Creditori di August Strindberg

Compagnia: AMAranta Indoors

Viola Carinci: drammaturga, regista, attrice

Christian di Filippo: drammaturgo, regista, attore

Marcello Spinetta: drammaturgo, regista, attore

Marta Cortellazzo Wiel: aiuto regia

Filippo Conti: suoni

Adriano Antonucci: luci

NON VOLEVAMO ESSERE STRAORDINARI

Compagnia: Intima Temporalia

Iulia Bonagura: drammaturga, regista, attrice

Luca Salzarulo: drammaturgo, regista, attore

Valerio Castriziani: aiuto regista

Andrea Goracci: consulente alla regia

Tommaso Lo Cascio: tecnico

PELLE – CHE SIA LUCE O FUOCO PURCHÉ BRUCI

Compagnia: Sante di Lana

Luisa Casasanta: drammaturga, regista, attrice

Barbara Monetti: dramaturg, attrice

Daniele Tagliaferri: tecnico

QUALCOSA NEL CIELO

Compagnia: B.E.A.T. Teatro

Luca D’Arrigo: drammaturgo

Arianna Sorci: regista, tecnico

Silvia Napoletano: attrice

Francesca Santamaria Amato: attrice

STASERA SONO FUORI SYNC

Dolori e dispiaceri di una giovane doppiatrice

Compagnia: Marrella / Marcucci / Mannocci

Enoch Marrella: drammaturgo, regista

Laura Marcucci: drammaturga, attrice

Luca Mannocci: attore

U.B.U. ULTIME BELLICOSE UNIONI

Compagnia: Giulia Trippetta

Giulia Trippetta: drammaturga, regista, attrice

Rosario Giglio: attore

Nika Campisi: costumista

Andrea Cauduro: musicista