FOCE Eventi Lugano

Numerosi appuntamenti in programma allo spazio artistico del FOCE che accoglie il cantautore calabrese Cimini nel suo Magico Tour. Due gli appuntamenti curati da Agorateca, la proiezione del documentario “Agent of Happiness” e del film di animazione stop-motion “Sauvages” di Claude Barras. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito foce.ch

Ballo

Appuntamento con Alma Latina martedì 18 novembre: a partire dalle 21 lo Studio FOCE si accende dell’energia positiva dei balli latinoamericani. A scaldare la pista, talentuosi ballerini delle scuole di danza di Lugano Let’s Dance, Ritmo y Pasion latina e Dasa. Biglietti disponibili in cassa serale.

Cinema e incontri

Nell’ambito degli incontri curati da Agorateca, mercoledì 19 novembre alle 18:30 presso lo Studio FOCE, sarà proiettato Agent of Happiness di Arun Bhattarai e Dorottya Zurbó, un toccante documentario dal Bhutan che esplora il significato della felicità. A seguire, intervento dei responsabili del progetto Let’s Doc. Giovedì 20 novembre alle 18, torna allo Studio FOCE torna Fuckup Nights Lugano, il format globale che trasforma il fallimento in occasione di crescita e confronto, con tre speaker che racconteranno i propri “fuN” insuccessi in 7 minuti. Ospiti della serata: Pierpaolo Mariano, chef del ristorante Miramonti; Giancarlo Sbatti Fausti, educatore all’Istituto Canisio / Dynamo Camp e formatore indipendente; Marco Imperadore, collaboratore dell’Osservatorio culturale del Canton Ticino e presidente dell’Associazione Amélie. Prevendita online: tickettailor.com Agorateca, in collaborazione con Il Cinema dei Ragazzi presentano, domenica 23 novembre alle 17:30 allo Studio Foce, il film d’animazione stop-motion Sauvages di Claude Barras, sul legame tra una bambina e un cucciolo di orango minacciato dalla deforestazione. Versione originale francese, adatti a un pubblico dai 6 anni.

Musica

Per il progetto RANDOM allo Studio FOCE, sono due gli appuntamenti con il rap e rispettivamente il cantautorato indie. Venerdì 21 novembre alle 21, Eden of Art presenta BoomBap Renaissance, una serata dedicata al rap consapevole e al ritorno alle origini dell’hip hop, tra DJ set, nuovi talenti e performance dal vivo. Headliner Lanz Khan, con Simon Kefa, Tusco e il collettivo La Cloud.

A Lugano, sabato 22 novembre alle 20:30, farà tappa Magico Tour di Cimini, cantautore calabrese trapiantato a Bologna, ha raggiunto il successo nel 2017 con “La legge di Murphy”, diventata un brano cult dell’indie-pop italiano. Un concerto tra teatro e musica che racconta, con leggerezza e intensità, le piccole magie della vita quotidiana. Con i suoi testi, Cimini racconta storie universali in modo personale, sostenute da melodie immediate e coinvolgenti. La sua musica continua a conquistare club e pubblico in tutta Italia, confermandolo come voce originale della scena indie. Saliranno sul palco durante la serata Rea e León. Prevendita online: ticketino.com

Teatro

Due gli appuntamenti della rassegna HOME in programma al Teatro FOCE. Martedì 18 novembre alle 20:30 il Club ’74 porta in scena Comedian, spettacolo con la regia di Willy Corna che trasforma un simbolo dell’assurdo contemporaneo in un atto poetico: un invito a ridere dei drammi quotidiani, a lasciarli maturare fino a diventare qualcosa di nuovo, dolce, inatteso. Biglietti disponibili in cassa serale. Roberto Albin presenta, mercoledì 19 novembre alle 20:30, il recital È giusto così, tratto dai testi di: Simona Ariselli Assebao “La mia strada con la sclerosi multipla” e Kety Cannavaro “Una fede difficile”. Lo spettacolo è il racconto di due testimonianze, due vite attraversate dalla malattia ma illuminate dalla fede. Prevendita online: biglietteria.ch Marco Plini firma la regia di Come trattenere il respiro della drammaturga inglese Zinnie Harris, una sorta di revival al femminile del Faust in cui la protagonista attraversa le contraddizioni del nostro sistema di vita, in una favola nera dai contorni ferocemente comici. Lo spettacolo organizzato dal LAC, va in scena sabato 22 novembre 2025 alle 20 al Teatro FOCE. Prevendita online: laclugano.ch

Teatro per famiglie

Domenica 23 novembre alle 16, presso il Teatro FOCE, il Teatro Pan presenta, nell’ambito della rassegna Senza confini organizzata in collaborazione con LAC edu, Il libro di tutte le cose, un toccante racconto di infanzia, coraggio e crescita interiore tra sogno e realtà.

Prevendita online: laclugano.ch

