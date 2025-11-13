FeaturedMilanoOpera

Riccardo III 

Redazione
Redazione
54

12 - 30 novembre 2025 - Teatro Strehler

Vinicio Marchioni è il malvagio protagonista del Riccardo III di Shakespeare diretto da Antonio Latella, che per il Piccolo aveva firmato lo straordinario Hamlet, vincitore del Premio Ubu come Migliore spettacolo del 2021.

Teatro Strehler

Antonio Latella torna di nuovo a Shakespeare, portando in scena la cupa parabola del sovrano disposto a tutto pur di conquistare il trono d’Inghilterra, tradizionalmente rappresentato – e così descritto dal suo autore – come tanto mostruoso nell’animo, quanto difforme nel corpo.
«È ancora accettabile questo “alibi di deformità” nel ventunesimo secolo?». Se forse Shakespeare se ne era servito per giustificare tutte le malefatte del protagonista, con un approccio rivoluzionario Latella compie un ribaltamento di prospettiva e rovescia le nostre convinzioni sull’idea stessa di malvagità, perché il male che interessa al regista «è nella bellezza, non nella disarmonia. Il male è il giardino dell’Eden.»
In un bosco di cespugli di rose bianche a fiorire è l’opulenta bellezza dell’inganno, in un intreccio di giochi di potere e relazioni pericolose, dove la parola diventa seduzione e scorrettezza, «per provare ad andare oltre l’esteriorità del male, cercando di percepirne l’incanto.»

Alla fine del secondo atto viene sparato un colpo di pistola a salve

Durata: 2 ore e 40 minuti incluso un intervallo (prima parte: 1 ora e 40 minuti | intervallo: 15 minuti | seconda parte: 45 minuti)

La Locandina

Riccardo III 
di William Shakespeare
traduzione Federico Bellini
adattamento Antonio Latella e Federico Bellini
regia Antonio Latella
con Vinicio Marchioni
e con Silvia Ajelli, Anna Coppola, Flavio Capuzzo Dolcetta, Sebastian Luque Herrera, Luca Ingravalle, Giulia Mazzarino, Candida Nieri, Stefano Patti, Annibale Pavone, Andrea Sorrentino
dramaturg Linda Dalisi
scene Annelisa Zaccheria
costumi Simona D’Amico
musiche e suono Franco Visioli
luci Simone De Angelis
regista assistente e movimenti Alessio Maria Romano
assistente volontario Riccardo Rampazzo
produzione Teatro Stabile dell’Umbria, LAC Lugano Arte e Cultura

Biglietti

13Nov

Ore 19:30

A partire da €18Promo

14Nov

Ore 19:30

A partire da €15Promo

15Nov

Ore 19:30

A partire da €18Promo

16Nov

Ore 16:00

A partire da €26

18Nov

Ore 19:30

A partire da €26

19Nov

Ore 19:30

A partire da €26

20Nov

Ore 19:30

A partire da €21Promo

21Nov

Ore 19:30

A partire da €18Promo

 

Ti Potrebbero Interessare Anche

a parlare di favole nel giardino più bello del mondo
L’Equivoco stravagante
“Novantadue. Falcone e Borsellino 20 anni dopo” di Claudio Fava
Teatro Cinema Martinitt – Milano
Tosca
Condividi questo articolo
Articolo precedente Renato Zero – L’orazero Tour 2026
Articolo successivo FOCE Eventi Lugano

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro della Società di Lecco, la stagione 2025/2026
Cartellone - Stagione Concerto Danza/Balletto Evento Programmazione/Cartellone Prosa
Teatro Sala Umberto, Alessandro Haber in Volevo essere Marlon Brando
Commedia Roma
Spazio Diamante, AMLETO TAKE AWAY
Monologo Roma
Nuovo Teatro Ateneo, Ontroerend Goed presenta Handle with Care
Evento Roma