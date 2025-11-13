Vinicio Marchioni è il malvagio protagonista del Riccardo III di Shakespeare diretto da Antonio Latella, che per il Piccolo aveva firmato lo straordinario Hamlet , vincitore del Premio Ubu come Migliore spettacolo del 2021.

Antonio Latella torna di nuovo a Shakespeare, portando in scena la cupa parabola del sovrano disposto a tutto pur di conquistare il trono d’Inghilterra, tradizionalmente rappresentato – e così descritto dal suo autore – come tanto mostruoso nell’animo, quanto difforme nel corpo.

«È ancora accettabile questo “alibi di deformità” nel ventunesimo secolo?». Se forse Shakespeare se ne era servito per giustificare tutte le malefatte del protagonista, con un approccio rivoluzionario Latella compie un ribaltamento di prospettiva e rovescia le nostre convinzioni sull’idea stessa di malvagità, perché il male che interessa al regista «è nella bellezza, non nella disarmonia. Il male è il giardino dell’Eden.»

In un bosco di cespugli di rose bianche a fiorire è l’opulenta bellezza dell’inganno, in un intreccio di giochi di potere e relazioni pericolose, dove la parola diventa seduzione e scorrettezza, «per provare ad andare oltre l’esteriorità del male, cercando di percepirne l’incanto.»

Alla fine del secondo atto viene sparato un colpo di pistola a salve