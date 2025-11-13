Renato Zero – L’orazero Tour 2026
a gennaio 2026 scatta “L’OraZero in tour” con 23 date nei palazzetti
Il debutto a Roma con sei serate consecutive al Palazzo dello Sport. Dove e quando acquistare i biglietti
La nuova avventura live di Renato Zero inizia a gennaio. L’artista, fresco di release del suo ultimo singolo ‘Senza’, ha annunciato le prime 23 date de ‘L’OraZero in tour’, la nuova tournée prodotta da Tattica che fino ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani.
Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport, per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) e Messina (Palarescifina).
Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica lunga oltre 50 anni alle tracce contenute nel nuovo progetto ‘L’oraZero’ – in uscita il 3 ottobre e già disponibile pre-order e pre-save.
Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi.
I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di giovedì 18 settembre su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.