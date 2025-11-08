Teatro Strehler, lunedì 10 novembre

Teatro Strehler, lunedì 10 novembre

Il Gattopardo

Una storia incredibile

raccontata da

Francesco Piccolo

Per celebrare i settant’anni della casa editrice Feltrinelli, Francesco Piccolo ripercorre, svelandone i retroscena, la travagliata vicenda della pubblicazione del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Il Gattopardo. Una storia incredibile è in scena al Teatro Strehler, per una sola eccezionale replica, lunedì 10 novembre, alle ore 20.30.

Con Il Gattopardo. Una storia incredibile, Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore, racconta una delle vicende editoriali più affascinanti della storia: dai numerosi rifiuti opposti da altre case editrici alla pubblicazione postuma, nel 1958, un anno dopo la morte dell’autore; dal fluttuante destino, tra accuse di reazionarismo e un grandissimo successo di pubblico e critica (nel 1959 vinse il Premio Strega), alla altrettanto controversa trasposizione cinematografica, firmata da Luchino Visconti. Un legame fortissimo, infatti, unisce il libro e il film – anch’esso un classico segnato da una difficile sorte – del quale vengono proiettate alcune scene, a comporre, sul palcoscenico del Teatro Strehler, un’evocativa traccia iconografica.

Nel febbraio scorso, Feltrinelli ha licenziato una nuova edizione del libro con una copertina inedita, cucendo una nuova veste per una pietra miliare della letteratura che attraversa i decenni senza lasciarsi scalfire dal tempo. Nello stesso mese, da Roma, Teatro Argentina, è partito il viaggio di questa lettura teatrale che, da Palermo a Torino, fino alla tappa milanese del Piccolo, ha attraversato l’Italia, raccontandone un momento cruciale della storia culturale.

Francesco Piccolo è scrittore e sceneggiatore.

I suoi ultimi libri sono: Il desiderio di essere come tutti (Premio Strega 2014), L’animale che mi porto dentro, la trilogia dei Momenti trascurabili, La bella confusione, Son qui: m’ammazzi. Ha firmato, tra le altre, sceneggiature per Nanni Moretti, Silvio Soldini, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Daniele Luchetti, Marco Bellocchio. Ha sceneggiato le serie tv L’amica geniale, La vita bugiarda degli adulti e La Storia.

Piccolo Teatro Strehler (Largo Greppi – M2 Lanza), lunedì 10 novembre 2025, ore 20.30

Il Gattopardo. Una storia incredibile

di e con Francesco Piccolo, nel Settantesimo della casa editrice Feltrinelli

produzione e distribuzione Savà Produzioni Creative, in collaborazione con Feltrinelli

Durata: un’ora e 20 minuti senza intervallo

Prezzi: platea 25 euro, balconata 22 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org

Milano, 27 ottobre 2025