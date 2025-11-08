nata@nata.it www.nata.it

VOGLIO LA LUNA 10° edizione

arriva il PAPERO ALFREDO

A Capolona e Subbiano- AR

A Capolona e Subbiano tutti pazzi per il teatro. Prendetevi per mano e andate incontro alla meraviglia. NATA teatro in collaborazione con i Comuni di Capolona e Subbiano propone la rassegna per le famiglie VOGLIO LA LUNA. Tanti spettacoli per tutti i gusti. Teatro d’attore, pupazzi, ombre, burattini e teatro circo per volare con la fantasia verso mondi sconosciuti. Domenica 9 novembre ore 17:30 presso il CINEMA NUOVO DI CAPOLONA (Ar) in scena il gruppo TEATRO PIRATA con PAPERO ALFREDO. “I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come ibambini (e certi grandi), anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce. A lui però piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in teatro proprio non gli piace. Questo è un problema per il povero Bruce. Una mattina gli chiedono di fare lo spettacolo, Papero Alfredo però punta i piedi: vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta

del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.”

Lo spettacolo è scritto da Simone Guerro e Daria Paoletta che firmano anche la regia. La scenografia è di Ilaria Sebastianelli (da un’idea di Diego Pasquinelli). Burattini: Sig. Formicola e Marina Montelli. Costumi: Federica Tantucci. Disegno luci: Enrico Messina. Tecnico luci e suono: Fabio Dimitri. Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e di figura. Alla fine dello spettacolo laboratorio COME I BAMBINI VEDONO IL TEATRO e state pronti per mettere il vostro dono nella CASSA DEI PICCOLI GESTI. Iniziativa promossa dalla Fondazione CR di Firenze.

La rassegna , diretta da Cinzia Corazzesi di NATA Teatro, è sostenuta dai Comuni di Subbiano e di Capolona

Costo del Biglietto: 6 Euro

Info e prenotazioni: 379.1425201 (anche whatsapp)