Italia Green Film Festival, L’Ecospititualità per un Futuro Sostenibile

Il convegno a Villa Altieri, venerdì 7 novembre dalle 10 alle 15

L’Ecospititualità per un Futuro Sostenibile

ROMA, VILLA ALTIERI – VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2025 – ORE 10-15

L’Italia Green Film Festival continua il percorso iniziato anni fa nella ricerca della felicità attraverso la riscoperta delle emozioni del pensiero ancestrale dei popoli nativi.

Il convegno L’Ecospititualità per un Futuro Sostenibileè un evento da non perdere nella prestigiosa location di Villa Altieri a Roma, venerdì 7 novembre dalle ore 10 alle ore 15, promosso e patrocinato dalla Città Metropolitana di Roma e nato dalla collaborazione tra la Ecospirituality Foundation e l’Italia Green Film Festival.

Un’iniziativa rivolta a tutti coloro che sognano e credono in un mondo migliore basato sull’armonia con la Natura, all’insegna del rispetto del Pianeta e di tutte le forme di vita, della pace e dell’equilibrio interiore.

L’Ecospiritualità contiene un messaggio molto antico ma di grande attualità, ed è un concetto che è stato ideato dal filosofo e poeta Giancarlo Barbadoro assieme alla giornalista, musicista e scrittrice Rosalba Nattero, e a diversi leader spirituali provenienti da molte culture native di tutto il pianeta.

Questo messaggio, portato avanti da Rosalba Nattero dopo la scomparsa di Barbadoro è rivolto, oltre a tutti coloro che desiderano migliorare la qualità della loro vita personale e sociale, anche alle nuove generazioni: molti giovani studenti saranno infatti presenti all’evento e avranno occasione di riflettere e confrontarsi sui valori disarmonici della società attuale e sperimentare in prima persona il potere creativo e armonizzante del Silenzio interiore e della meditazione con la Musica del Vuoto, lo strumento con cui vivere l’Ecospiritualità.

Nel corso dell’evento, attraverso proiezioni video, relazioni e workshop aperti liberamente a tutti, saranno trattati i temi dell’Ecospiritualità, come l’animalismo, l’alimentazione “green”, l’ecologia profonda, la cultura delle popolazioni native, custodi da sempre dell’Ecospiritualità e la meditazione come strumento di benessere per realizzarla.

Interverranno: Rosalba Nattero, Giornalista, Presidente della Ecospirituality Foundation, Daniele Diaco, Vicepresidente Commissione Ambiente Roma Capitale, Linda Meleo, Consigliere Comunale di Roma Capitale, Pierre Marchionne, Direttore Artistico dell’Italia Green Film Festival, Luca Laurenti, Presidente Tesys SPA, Guido Dalla Casa, Scrittore e Docente di Ecologia profonda, Mauro Petrillo, Medico, ricercatore Ecospirituality Foundation, Marco Pulieri, Chef vegano e ricercatore Ecospirituality Foundation, Roberto Garosci, Vicepresidente Ecospirituality Foundation.

L’appuntamento è per VENERDI 7 NOVEMBRE 2025 dalle ore 10 alle 15 a Villa Altieri, Viale Manzoni 47, Roma.

Anche in diretta Facebook sulla pagina della Ecospirituality Foundationwww.facebook.com/ecospiritualityfoundation

L’evento è a ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: 3391219779 – 3913733334 – igff.staff@gmail.com – www.eco-spirituality.org