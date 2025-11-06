Le nuove proposte teatrali della Compagnia delle Seggiole

Le nuove proposte teatrali La Compagnia delle Seggiole propone un nuovo viaggio culturale attraverso racconti, luoghi e memorie che il teatro trasforma in esperienze vive e sorprendenti. In apertura In sua movenza è fermo, storico percorso nei sotterranei del Teatro della Pergola, che festeggia la ventesima edizione. Prossima data: domenica 9 novembre, con repliche fino a maggio 2026. Sempre il 9 novembre, la Compagnia sarà a Figline Valdarno con L’Ombrello di Noè… a Figline!, visita-performativa nel Teatro Garibaldi per Autumnia 2025. Il 14 novembre spazio alla memoria civile con Don Leto Casini — Migrante fra i migranti, serata dedicata al sacerdote fiorentino riconosciuto Giusto tra le Nazioni. Domenica 16 novembre torna Cioccolata, cibo degli dèi, raffinata conversazione scenica dedicata alla storia e al fascino del cacao. Chiude il mese Per virtù d’erbe e d’incanti, viaggio teatrale tra antichi rimedi, botanica e nascita della medicina moderna. Un calendario che invita a riscoprire luoghi e storie con lo sguardo attento del teatro e la voce degli attori. Dettagli e modalità di partecipazione a seguire.