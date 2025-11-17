Teatro del Lido, Robertinho Bastos in concerto

Sabato 22 novembre h 19 @Teatro del Lido di Ostia

Il Teatro del Lido ospita sabato 22 novembre alle ore 19 l’energia travolgente di Robertinho Bastos, percussionista e cantante brasiliano che da anni rappresenta un ponte musicale e culturale tra il Brasile e l’Italia.

Accompagnato dalla sua band, Bastos condurrà il pubblico in un viaggio sonoro dal Brasile al Mediterraneo, tra samba, bossa nova, forró e altre sonorità che raccontano la storia e l’anima del suo Paese. Le percussioni trascinanti, le melodie raffinate e i momenti di improvvisazione daranno vita a uno spettacolo vibrante, dove la musica diventa festa, incontro, movimento. Un concerto ricco di calore latino, capace di far ballare, emozionare e immergere gli spettatori nei colori e nei profumi del Brasile.

Nato a Duque de Caxias nel 1966 e cresciuto in una famiglia di musicisti, Bastos debutta in una tournée in Costa d’Avorio già a soli 13 anni e arriva in Italia nel 1987 con il celebre spettacolo Oba Oba. Stabilitosi poi a Napoli è diventando una presenza di riferimento nella scena musicale cittadina: direttore artistico del locale Yes Brazil, insegnante di percussioni e collaboratore di numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Fred Bongusto, Sergio Caputo, Tullio De Piscopo, James Senese, Toninho Horta e il Solis String Quartet.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo e vuole lasciarsi trasportare dall’autenticità e dall’energia di uno dei più apprezzati interpreti della tradizione musicale brasiliana in Italia.

Il Teatro del Lido è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

La programmazione dei Teatri in Comune 2025-2026 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

