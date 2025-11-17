Sei Gradi, Danilo Rea in piano solo

ConcertoRoma

Sabato 22 novembre ore 19,30, Casal Borghetto San Carlo, Roma

Ultimo appuntamento per la rassegna Sei Gradi a Roma nei suggestivi Casali della Cooperativa Coraggio di Borghetto San Carlo, via Cassia 1420

: sabato 22 novembre, sul palco arriva un maestro indiscusso dell’improvvisazione: Danilo Rea, Il pianista trova nella dimensione in piano solo il suo universo espressivo ideale, un luogo dove il suo straordinario talento può fiorire senza limiti. Le sue performance sono un flusso continuo di idee, che spaziano dai capisaldi del jazz alle grandi canzoni italiane, fino alle sublimi arie d’opera. Con la sua sensibilità musicale unica, il suo estro gentile e la sua immensa forza creativa, Danilo Rea plasma la melodia schiudendo infinite possibilità per gli ascoltatori. Come ama dire l’artista: “Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta… È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola. “Nulla è predeterminato. Ogni concerto è un salto nel vuoto melodico, un viaggio sul filo dei ricordi comuni che si reinventa in tempo reale, nota dopo nota.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Casali della Cooperativa Coraggio di Borghetto San Carlo, via Cassia 1420, Roma.

