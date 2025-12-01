Accademia di Santa Cecilia, András Schiff/Omaggio a Palestrina

Carta Bianca ad András Schiff in un recital a sorpresa, 3 dicembre ore 20.30 in Sala Sinopoli, Super Flumina il 4 dicembre in Sala Santa Cecilia.

Torna mercoledì 3 dicembre, alle ore 20.30, uno dei volti più apprezzati del pianismo internazionale, András Schiff, più volte ospite della stagione di musica da camera di Santa Cecilia, dopo il suo debutto nel 1988. Anche in questa occasione, il pianista ungherese propone la formula del concerto “a sorpresa”. I brani vengono scelti e presentati sul momento, in un dialogo diretto con il pubblico. È l’occasione per ascoltare uno degli interpreti più autorevoli del repertorio classico e romantico in una forma di concerto libera e personale, che riflette il suo modo di pensare e vivere la musica. L’appuntamento è in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica).

Artista di raffinata eleganza e virtuosismo, direttore, pedagogo e fondatore di diversi festival, András Schiff, nato a Budapest nel 1953, è tra le principali personalità musicali del nostro tempo e tra i massimi interpreti di Bach, Mozart e Beethoven. Personaggio schivo ed estraneo ai meccanismi dello “star system”, Schiff non vive tuttavia rinchiuso in una torre d’avorio: negli ultimi anni, infatti, ha più volte preso posizione sul rispetto dei diritti civili e della libertà di espressione ricevendo anche minacce da parte delle frange nazionaliste del suo Paese di origine. A seguito degli attacchi subiti, ha deciso di non tenere più concerti in Ungheria.

Nel 1999 ha fondato l’orchestra Capella Andrea Barca (ovvero il suo nome tradotto in italiano); nel 2012 il suo cd “Geistervariationen” con composizioni di Robert Schumann è stato premiato con l’International Classical Music Award nella categoria “Solo Instrument. Recording of the year”. Nel 2013 ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Royal Philharmonic Society di Londra per il suo eccezionale lavoro musicale. Nel 2014 è stato elevato al rango di pari dalla Regina Elisabetta II per i suoi servizi alla musica e ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Vicenza.

Giovedì 4 dicembre, alle ore 18, Santa Cecilia celebra il V centenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina con “Super Flumina”, un evento dedicato a uno dei massimi compositori della polifonia rinascimentale in cui musica e parole si intrecceranno. L’appuntamento è a Spazio Risonanze (Auditorium Parco della Musica).

Maestro insigne della musica sacra, Palestrina fu anche figura determinante nella storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: nella seconda metà del Cinquecento, alcuni Maestri di Cappella e Cantori si unirono in associazione e lo elessero Presidente, dando così vita alla più antica istituzione musicale d’Italia e sancendo il legame tra la pratica corale e la grande tradizione musicale romana.

La serata inizierà alle 18 con l’introduzione di Simone Baiocchi, che ripercorrerà la vita e le opere del “Principe della musica”, mettendo in luce il suo ruolo nella formazione della musica sacra e nella storia dell’Accademia.

Alle 18:30, i Polifonisti di Santa Cecilia – un gruppo vocale formatosi per l’occasione all’interno del Coro di Santa Cecilia – proporranno un concerto dedicato alle composizioni più celebri di Palestrina, accompagnate da un racconto di Sandro Cappelletto liberamente ispirato al Doctor Faustus di Thomas Mann.

Il romanzo di Mann intreccia musica e letteratura, raccontando la tormentata vicenda di un compositore che cerca la perfezione artistica a fronte di enormi sacrifici, creando così un ideale dialogo tra la tensione creativa moderna e la sublime armonia delle opere di Palestrina.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite il form disponibile sul sito dell’evento.

