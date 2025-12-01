Centrale Preneste Teatro, Uno gnomo chiamato Cucuzzolo

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 alle 16.30

Per la rassegna teatrale per famiglie Infanzie in gioco 2025/2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) doppio appuntamento: domenica 7 e lunedì 8 dicembre alle 16.30 con “Le stelle di sotto – Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo” della Compagnia Ruotalibera Teatro. Il testo e la regia sono di Tiziana Lucattini, mentre sulla scena ci sono Fabio Traversa e Alessandro Garramone.

Cucuzzolo è uno gnomo che non vuole fare la vita dei suoi fratelli che lavorano in miniera come da sempre fanno gnomi e nani. Raccogliere pietre preziose, pulirle, contarle, catalogarle, tornare a casa, mangiare, bere e dormire per ricominciare il giorno dopo. La vita è tutta così. Vissuta sotto terra. A testa in giù. Lavorando, lavorando e accumulando. Le pietre preziose sono belle, brillano come stelle, ma stanno sotto terra, a lui piace invece guardare le stelle vere, quelle di sopra, quelle libere, già pulite e brillanti. Decide così di scappare. Ma ha paura di essere riacciuffato, vede nemici dappertutto. Alessandro, invece, è un musicista che si è licenziato dal lavoro rinunciando alla sicurezza di un posto fisso. Una sera si incontrano e inaspettatamente “si riconoscono”.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Le stelle di sotto

Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo

Compagnia Ruotalibera Teatro

Testo e regia: Tiziana Lucattini

Collaborazione artistica: Fabio Traversa

Con: Alessandro Garramone e Fabio Traversa

Musica dal vivo: Alessandro Garramone

Scene: Francesco Persico e Luisa Frattarelli

Costumi: Antonia Dilorenzo

Luci e fonica: Chiara Saiella

Foto di scena: Patrizia Lucattini

Illustrazione e grafica: Orsola Damiani

Grazie a Chiara Saiella per aver giocato con noi

Organizzazione e promozione: Serena Amidani e Paola Meda

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/