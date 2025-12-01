Teatro Nazionale, Coppélia con gli allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma

Dal 3 al 7 dicembre al Teatro Nazionale un nuovo allestimento, Coppélia è Daniela Creciun, giovane talento sostenuto dalla borsa di studio dell’Andrea Bocelli Foundation Ente Filantropico. Dal 3 al 7 dicembre

“Un balletto nel balletto” la Coppélia di Léo Delibes con la coreografia di Giorgio Mancini in scena dal 3 al 7 dicembre al Teatro Nazionale di Roma in un nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma con gli allievi della Scuola di Danza.

“Penso di aver realizzato un balletto autobiografico, una sorta di ‘balletto nel balletto’ che mette in luce la mia personalità poliedrica. Coppélia è stato il primo titolo che ho danzato da bambino, quello che mi ha avvicinato alla danza in modo decisivo. La mia versione è una lettura per adulti e bambini” commenta Giorgio Mancini che aveva realizzato questa coreografia per il San Carlo di Napoli nel 2009 che era stata interpretata con successo nel 2017 dal Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Coppélia, ispirato a un racconto di E.T.A. Hoffmann, al debutto nel 1870 all’Opéra di Parigi vie e considerato un punto di svolta rispetto al balletto romantico raccontando con ironia e divertimento le avventure di una bambola meccanica e lasciandosi alle spalle gli spiriti eterei.

La nuova lettura di Mancini, con le scene di Michele Della Cioppa, i costumi di Anna Biagiotti, le luci di Stefano La Selva, alterna tradizione e sguardo contemporaneo offrendo un maggiore spessore psicologico ai personaggi che richiama il testo originale: ambientato nella contemporaneità, il balletto guarda all’ossessione e al culto dell’immagine dei nostri giorni, ma omaggia con affetto la danza nel laboratorio di Coppelius che ospita le figure dei grandi ruoli del repertorio classico, da Odette a Kitri, da Giselle al Fauno, da Petruska allo Spettro della Rosa.

“Siamo felici e orgogliosi di presentare un nuovo allestimento di Coppélia con i nostri giovani artisti – il commento di Eleonora Abbagnato, Direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma – il progetto rappresenta un’occasione di crescita e di incontro tra generazioni, dove la tradizione si rinnova attraverso il talento e l’entusiasmo degli allievi. Un ringraziamento speciale va alla Andrea Bocelli Foundation per il prezioso sostegno e per la sensibilità dimostrata nel promuovere la formazione e il futuro dei giovani danzatori”.

Il ruolo della protagonista Coppélia viene affidato alla giovane allieva Daniela Creciun, di origine moldava, ammessa al primo corso della Scuola nell’anno scolastico 2019/2020 che, su richiesta della Abbagnato, ha ottenuto dalla Andrea Bocelli Foundation una borsa di studio che le ha consentito di frequentare gratuitamente la Scuola di Danza.

Nata nel 2011, dalla volontà del Maestro Bocelli e della sua famiglia, la Andrea Bocelli Foundation si è già distinta nel sostegno di altri allievi della scuola di danza perseguendo la mission di creare un mondo in cui bambini, giovani e comunità vulnerabili vengano messi nella condizione di esprimere il proprio potenziale grazie a programmi educativi di qualità e inclusivi per valorizzare le arti.

Dopo la ‘prima’ di mercoledì 3 dicembre alle ore 19, Coppélia torna in scena al Teatro Nazionale per 4 repliche, giovedì 4 (ore 19), venerdì 5 (ore 19), sabato 6 (ore 18) e domenica 7 dicembre (ore 16.30). Info e biglietti operaroma.it.

