Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto, in prima assoluta a Roma e Milano

A Roma il 6 e 7 dicembre all’Auditorium Conciliazione e al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, il 27 e 28 dicembre.

Al via il più atteso appuntamento delle feste con la magia della musica dal vivo che incontra la bacchetta più amata di sempre: l’Orchestra Italiana del Cinema presenta in prima assoluta “Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto”, il settimo e penultimo film, in programma sabato 6 (ore 20.30) e domenica 7 dicembre (ore 15.00 e ore 20.30) all’Auditorium Conciliazione di Roma e sabato 27 (ore 20.30) e domenica 28 dicembre (ore 15.00 e ore 19.30) al TAM Teatro Arcimboldi di Milano.

L’Orchestra Italiana del Cinema, composta da un straordinaria formazione di 80 musicisti, eseguirà dal vivo la magnifica colonna sonora, raffinata e tenebrosa, del Premio Oscar Alexandre Desplat ((Grand Budapest Hotel, Il Discorso del Re, Philomena), in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano.

Harry Potter in concert è ormai irrinunciabile per i numerosissimi fans della celebre saga letteraria con un evento in anteprima assoluta per l’Italia.

Nel penultimo capitolo della saga emergono inediti dettagli dei protagonisti: Harry, Ron ed Hermione partono per una missione importante, trovare e distruggere gli Horcrux, la chiave del potere di Voldemort, ma le Forze Oscure minacciano di dividerli.

“Con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ci avviciniamo al culmine di un viaggio straordinario che ha segnato profondamente anche la storia della nostra orchestra – il commento di Marco Patrignani, Founder e Presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e Direttore Artistico del Roma Film Music Festival – La nostra orchestra è la prima realtà in assoluto specializzata in questo genere di concerti, dove sensibilità artistica e perizia tecnica si fondono per regalare emozioni uniche agli spettatori di tutte le età. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto ufficiale, che ha incantato milioni di spettatori nel mondo, e che continua con entusiasmo il suo percorso verso la quinta edizione del Roma Film Music Festival, in programma a marzo 2026”.

Ideato da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts, Harry Potter Film Concert Series è l’unica tournée ufficiale che celebra a livello globale i film della saga: dal debutto mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto nel 2016, sono stati oltre 3 milioni gli spettatori in più di 48 Paesi che hanno vissuto la magia di questa straordinaria esperienza, con oltre 2.973 performance programmate entro il 2025. Le date presentate in esclusiva nazionale da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani.

L’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.), che esegue dal vivo e in sincrono la partitura del film, è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore e nasce nell’ambito dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov con l’intento di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film italiani e internazionali.

Dietro il successo mondiale della saga Harry Potter Film Concert Series, inaugurata nel 2016, unica tournée concertistica al mondo dedicata ai film di Harry Potter, ci sono Warner Bros e CineConcerts. Consumer Products.

“La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale unico nella vita che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo – commenta Justin Freer, Presidente di CineConcerts e Produttore/Direttore della serie di concerti dei film di Harry Potter – È con grande piacere che offriamo ai fan, per la prima volta, l’opportunità di sperimentare le colonne sonore premiate eseguite dal vivo da un’orchestra sinfonica, mentre il film viene proiettato simultaneamente su grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

I biglietti sono in vendita su Ticketone.

Fabiana Raponi