In scena al Teatro Argentina di Roma fino al 4 gennaio 2026

Uno dei lavori più interessanti della stagione, per l’universalità del tema, l’intramontabilità della scrittura di Eduardo De Filippo e l’intensità della messinscena.

Scritto nel 1959, Sabato, domenica e lunedì è un affresco sempre attuale sulle dinamiche disfunzionali e l’incapacità di comunicare di una famiglia che si svolge nell’arco di tre giorni, tra cucina e sala da pranzo.

La commedia coglie i segni del cambiamento nella società alla fine degli anni Cinquanta, con i fermenti giovanili e la presa di coscienza delle donne che si sottraggono al ruolo subalterno loro assegnato per consuetudine, in una sorta di protofemminismo.

L’opera fa parte della Cantata dei giorni dispari, venata da una visione amara dell’esistenza, pur avendo un finale che apre all’ottimismo.

Incomprensioni, contrasti, emozioni non rivelate, rancori non sviscerati alimentano supposizioni che minano la coesione familiare.

Va in scena il rituale del pranzo della domenica in casa Priore. Il sabato, durante la meticolosa preparazione del ragù, affiorano tensioni e screzi tra Rosa e il marito: lei reagisce nervosamente ai rimbrotti di Peppino, lui è geloso delle attenzioni che le riserva il vicino di casa ragionier Ianniello. Durante i lunghi preparativi, dalla cucina passano tutti: la figlia Giulianella che mira a fare l’annunciatrice in Tv e litiga col fidanzato che la ostacola, il figlio Rocco, il nonno Antonio che rivendica di essere il fondatore della fiorente attività commerciale, il fratello Raffaele, la zia Memè col figlio impacciato, il ragioniere e la moglie troppo invadenti. Ciascuno è portatore di un germe di discussione, ma mette anche in atto qualche tentativo di sdrammatizzazione dei problemi altrui.

La domenica, intorno alla tavola apparecchiata manca qualche componente della famiglia e anche il nonno, per protesta, se ne torna in camera. Insofferenze e malumori serpeggiano tra l’esasperato cicaleccio del ragionier Ianniello che tesse lodi sperticate alla padrona di casa, finché Peppino Priore esplode in una scenata di gelosia ipotizzando, davanti alla famiglia allibita, una tresca clandestina. Crolla l’impalcatura della famiglia borghese in cui ognuno è il tassello di un mosaico predefinito, emotivamente isolato, ma formalmente adeguato.

Arriva il lunedì: Peppino riconosce di essere stato indotto in errore e viene perdonato dal ragionier Ianniello e dai figli. Cerca poi il dialogo con la moglie, cui confida timori e desideri, creando i presupposti di una tensione emotiva che sfocia in una ritrovata armonia e complicità.

La riappacificazione si riflette sull’intera famiglia, sanando tutte le fratture preesistenti, perché “Tutto comincia adesso”.

La drammaturgia di Eduardo procede come un solfeggio. Il sabato è attraversato da inquietudini e incomprensioni, la domenica è deflagrante, il lunedì arriva la bonaccia.

Luca De Fusco fa la scelta registica di aderire al testo senza manipolarlo o attualizzarlo. Lascia filtrare i contrasti sobriamente, dando risalto agli attori nel vissuto quotidiano, senza ostentare una cifra registica personale. Interpreta senza forzare o stravolgere, lasciando a ogni personaggio la propria originale umanità.

Teresa Saponangelo delinea il profilo di Rosa come una donna malinconica ma desiderosa di tenere unita la famiglia, e soffre senza esibizionismi nel vedersi sfuggire di mano il filo dei sentimenti. Claudio Di Palma interpreta Peppino facendo affiorare con naturalezza le sue emozioni, ma a tratti balena l’ombra di Eduardo. Il resto del cast compone una rappresentazione corale, in cui ciascuno è protagonista con il dialetto, la mimica e un proprio assolo che strappa l’applauso: Pasquale Aprile (Roberto), Alessandro Balletta (Federico), Anita Bartolucci (Amelia Priore), Francesco Biscione (Antonio Piscopo, padre di Rosa), Paolo Cresta (Raffaele Priore, fratello di Peppino), Rossella De Martino (Virginia, cameriera), Renato De Simone (Attilio), Antonio Elia (Dottor Cefercola-Catiello, sarto), Maria Cristina Gionta (Elena), Gianluca Merolli (Rocco), Domenico Moccia (Michele), Alessandra Pacifico Griffini (Maria Carolina), Paolo Serra (Luigi Ianniello), Mersila Sokoli (Giulianella).

La scenografia circolare di Maria Crisolini Malatesta è movimentata da porte finestre, chiuse da Peppino che vuole lasciare il mondo fuori dalla sua casa e aperte dagli esuberanti familiari, in cui si stagliano tutti i personaggi. Le luci di Gigi Saccomandi creano l’effetto giorno con le imposte aperte e un’atmosfera più intima quando vengono chiuse.

Dalle note di regia: “Nel 2018 misi in scena Sabato, domenica e lunedì nel celebre Teatro Vachtangov di Mosca. In quel caso decisi di usare una mano registica molto lieve, partendo dal presupposto che il pubblico russo non conoscesse la commedia, mai messa in scena, fino ad allora, nella loro lingua. Più vado avanti nel lavoro e più mi convinco che questo atteggiamento sia giusto anche in Italia. Sia perché sono oltre vent’anni che questo testo non viene rappresentato nel nostro paese, sia perché penso che Eduardo sia come Goldoni: si può interpretare, ma non stravolgere. Siamo ormai abituati a far coincidere la parola “inquietante” con una definizione elogiativa di uno spettacolo. Ma non è così. Non è detto che far sorridere significhi far uscire dal sentiero dell’arte teatrale: Goldoni, Mozart, Cimarosa lo sapevano bene. E anche noi dobbiamo talvolta ricordarlo”.

In concomitanza con lo spettacolo, il Teatro di Roma, in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, presenta Sabato, domenica e lunedì. La mostra 1959-2025, una esposizionea cura di Serena Schioppa, con la consulenza storico-artistica di Maria Procino, dedicata alla storia e alla fortuna della celebre commedia eduardiana, dal suo debutto nel 1959 fino a oggi.

Attraverso locandine, costumi, documenti, pannelli, immagini e oggetti di scena, il percorso espositivo, nella Sala Squarzina del Teatro Argentina fino al 4 gennaio, ne ricostruisce la genesi e la diffusione internazionale, rendendo omaggio non solo a Eduardo De Filippo, ma anche all’eredità artistica di Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Il progetto culturale attorno alla commedia comprende anche sei monologhi itineranti che compongono lo spettacolo E.D.U.A. – Enciclopedia di un attore, scritti da Fabio Pisano e diretti da Claudio Di Palma, in scena il 5, 12, 16 e 19 dicembre (ore 17.00, durata 90 minuti), per un viaggio intimo e rivelatorio negli spazi del Teatro Argentina e della Sala Squarzina, concepito per un pubblico ristretto di soli 35 spettatori a replica.

Sabato 6 dicembre (alle ore 10.30) nell’ambito di “Più Libri Più Liberi” presso La Nuvola un incontro pubblico con le interpreti e gli interpreti della compagnia dello spettacolo che, assieme al regista e direttore del Teatro di Roma, Luca De Fusco, dialogheranno sulle tematiche del capolavoro eduardiano e sull’eredità che ha lasciato alla scena teatrale e alla comunità civile.

Tania Turnaturi