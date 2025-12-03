“KrimiSound 2026”, il 16 agosto ci sarà la Mannoia

CatanzaroMusica

La celebre cantante ed interprete in concerto a Cirò Marina (Crotone) con "Fiorella canta Fabrizio De André e Ivano Fossati: Anime salve"

Comincerà il prossimo giugno da Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto live che celebra i 30 anni di un album unico che farà tappa in tutta Italia per tutta l’estate 2026 e arriverà anche in Calabria, il più precisamente a Cirò Marina (Kr) per l’edizione 2026 del KrimiSound Festival.

Fiorella Mannoia si esibirà infatti il prossimo 16 agosto all’Arena Saracena per un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. Lo spettacolo proporrà l’esecuzione integrale del disco, affiancata da una selezione dei brani più amati dei due cantautori e da nuove interpretazioni pensate per questo progetto speciale.

Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.

I biglietti per i live di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 3 dicembre su Ticketone e circuiti di vendita abituali.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it

