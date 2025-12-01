MilanoProsa

L’EREDITÀ DI MANZONI quiz show sui Promessi Sposi

Redazione
Redazione
13

Ti Potrebbero Interessare Anche

Carmela e Paolino, varietà sopraffino
Teatro Lo Spazio, Occhio al cuore
Teatro Trastevere, Ceneri alle ceneri – atto unico di Harold Pinter
Servo per due (One Man, Two Guvnors)
Carlo Buccirosso in “La rottamazione di un italiano perbene”
Condividi questo articolo
Articolo precedente Tra intelligenza artificiale e umanità: 14 Agosto della compagnia Teatro dei Lupi in scena a Milano
Articolo successivo XXI FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Saline, musica e sogni: debutta “Il sogno di Azzurra”
Concerto Trapani
XXI FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE
Festival/Rassegna Genova
L’EREDITÀ DI MANZONI quiz show sui Promessi Sposi
Milano Prosa
Tra intelligenza artificiale e umanità: 14 Agosto della compagnia Teatro dei Lupi in scena a Milano
Milano Prosa