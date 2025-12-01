XXI FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE

Genova, 15 ottobre – 12 dicembre 2025

Direzione artistica Consuelo Barilari

Giovedì 4 dicembre 2025, ore 19.30

TEATRO GUSTAVO MODENA del Teatro Nazionale di Genova

Piazza Modena 3, Genova Sampierdarena

IL GIOCO DELL’UNIVERSO

Un padre una figlia

Il biopic su Fosco Maraini attraverso lo sguardo della figlia Dacia

Dall’omonimo libro di DACIA MARAINI (La Nave di Teseo)

Drammaturgia MARIA DOLORES PESCE

Progetto, regia, immagini CONSUELO BARILARI

Con LICIA COLÒ

testimonial del progetto FOSCO MARAINI UN GIGANTE DEL ‘900 di cui fa parte lo spettacolo

In scena MANUELA KUSTERMANN, MAXIMILIAN NISI

In collaborazione con Regione Liguria, Regione Toscana, Parco Culturale “Le Apuane di Fosco Maraini”, Unione Comuni della Garfagnana,

produzione Schegge di Mediterraneo/Festival dell’Eccellenza al Femminile. Gentile concessione delle immagini di Fosco Maraini da parte di Fondazione Alinari e Gabinetto Vieusseux di Firenze

Con il patrocinio di RAI Toscana e RAI Liguria

Biglietto: € 18 intero; € 14 ridotto over 65; € 12 ridotto under 30 e associazioni femminili accreditate

Biglietteria al Teatro Ivo Chiesa, al Teatro Duse e al Teatro Modena

Biglietteria telefonica 010 5342400 – Biglietteria on line biglietti.teatronazionalegenova.it

www.eccellenzalfemminile.it – www.teatronazionalegenova.it

GENOVA, 30 novembre 2025 – “Il gioco dell’universo” esplora il rapporto tra un padre e una figlia: Fosco e Dacia Maraini. Va in scena giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 19.30 al Teatro Modena del Teatro Nazionale di Genova, nell’ambito del XXI Festival dell’Eccellenza al Femminile, fondato e diretto da Consuelo Barilari. Fosco Maraini fu reporter, letterato sopraffino, poeta, fotografo, professore universitario. Consuelo Barilari per il progetto teatrale ha affidato la drammaturgia dal libro “Il gioco dell’universo” (La Nave di Teseo) a Maria Dolores Pesce e l’interpretazione del ruolo di Dacia Maraini a Manuela Kustermann, con cui collabora da anni su grandi figure femminili come Matilde di Canossa e Kiki di Montparnasse, e a Maximilian Nisi il ruolo del grande Fosco. Licia Colò apre e chiude la rappresentazione, come testimonial dello spettacolo e del più ampio progetto “Fosco Maraini un gigante del ‘900”, nato per la valorizzazione territoriale e culturale della Regione Toscana. Nel suo insieme il progetto prevede la creazione del parco culturale sulle Alpi Apuane dedicato a Fosco Maraini, la trasformazione in museo della sua ultima casa in Garfagnana, le montagne che tanto amava dove ha voluto essere seppellito, la realizzazione di un docufilm con Licia Colò protagonista e dello spettacolo teatrale “Il gioco dell’universo”. In perfetto accordo con le parole di Fosco, Licia Colò è idealmente la depositaria dei valori più alti della Terra, tema centrale della XXI edizione del Festival, declinato nella sua narrazione come amore per la natura meravigliosa, per il paesaggio, la montagna, li viaggio, la scoperta di mondi lontani. Lo spettacolo è prodotto da Schegge di Mediterraneo/Festival dell’Eccellenza al Femminile, in coproduzione con Teatro Vascello/La Fabbrica dell’Attore, con il patrocinio Rai Tgr Toscana e La Nazione. Si ringraziano la Fondazione Alinari e il Gabinetto Vieusseux di Firenze per la gentile concessione delle fotografie di Fosco Maraini.

“Il gioco dell’universo” che ha avuto, sempre con Licia Colò, l’anteprima in estate in Garfagnana e il 15 febbraio 2026 andrà in scena alla presenza di Dacia Maraini al Teatro Goldoni di Firenze, prima data di un tour in Toscana, è un biopic tratto dal libro scritto a quattro mani da Dacia Maraini con il padre, rileggendo i taccuini e gli appunti dalla grafia minuscola, per descrivere la figura poliedrica di questo “gigante del 900”. Con l’ausilio delle immagini scelte, grazie a una ricerca fotografica accurata, fra gli oltre 500.000 scatti fotografici di Fosco Maraini, la pièce firmata da Maria Dolores Pesce esplora la figura del padre attraverso il rapporto con la figlia, tra ricordi e particolari della loro vita famigliare. Sullo sfondo drammatico dei conflitti del ‘900 emergono i fatti a volte dolorosi dell’infanzia di Dacia, come la vita nei campi di concentramento giapponesi e il drammatico momento in cui Fosco si tagliò un dito e lo gettò ai carcerieri, un atto di coraggio che li colpì e si rivelò determinante per salvare Dacia, la moglie Topazia e le altre figlie.

Ai ricordi dolorosi si intrecciano gli amori di un uomo inquieto, affascinante e molto amato dalle donne, si intrecciano le sue passioni per gli studi di etnologia, iamatologia, fotografia, escursionismo sulle vette più alte del mondo.

“Il gioco dell’universo” è la declinazione di un legame straordinario tra padre e figlia. In ogni parola vive la bellezza terrena e il tormento dei sentimenti, dove l’altro è intimamente conosciuto, eppure sempre misterioso, femminile e maschile vicini e lontani, come sanno essere le persone e le cose che più nel profondo segnano l’esistenza. Nella restituzione scenica di questo dialogo meraviglioso saranno la terra, le montagne, le 34 case sparse nel mondo, le storie, i paesi, ‘l’umanità, la letteratura, la poesia a declinare, la figura di in padre e un uomo che appartiene all’universo. Lo sguardo inafferrabile di Fosco, curioso e sempre impaziente di vita, di nuove conoscenze ed esperienze, si ferma su geografie favolose – l’Oriente affascinante e ostile delle alte vette innevate e l’amato Giappone – su popoli remoti – come gli Ainu cacciatori d’orsi nell’isola di Hokkaido – e su lingue inconsuete e non, le cui parole scivolando dall’una all’altra si contaminano divenendo fasci di suoni, “polline di sogni”. Fosco Maraini indaga tanto l’umanoquanto il divino e il naturale con sensibilità e rigore, li esplora, li fotografa e soprattutto li racconta, perprovare a racchiudere ogni cosa in un sistema comprensibile e spiegabile. Intenso, emozionante e sincero. Lo spettacolo nasce nell’ambito dell’indagine teatrale e artistica sulla Memoria al Femminile che il Festival dell’Eccellenza al Femminile opera nella Cultura italiana e internazionale da 20 anni, attraverso spettacoli, eventi restituzioni sceniche, residenze. Il Festival per il nuovo triennio presenta il progetto Trilogia delle Origini seguendo nello sviluppo programmatico della triennalità, il fil rouge del significato della parola declinare, cioè etimologicamente volgere verso il basso, verso gli elementi femminili fondamentali dell’esistenza Terra, Acqua e Aria.

Il XXI Festival dell’Eccellenza al Femminile è prodotto da Schegge di Mediterraneo con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Genova, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Città Metropolitana di Genova, Rai Liguria, Coni. Fra ipartner figurano Palazzo Ducale Genova, Museo Biblioteca dell’Attore, Università di Torino, Biblioteca Berio, Udi – Unione Donne in Italia, Lilith, Libera