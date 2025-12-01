Lo show di David Larible sbarca in Calabria

"Destino di clown" è lo spettacolo che potrà vedersi al Grandinetti di Lamezia Terme il 5 dicembre prossimo e il giorno dopo al Comunale di Catanzaro

Allegria e poesia si incontrano per uno spettacolo unico ed imperdibile. “Destino di clown” è uno show originale e pieno di gioia, che vede come protagonista David Larible, apprezzato artista internazionale definito il più grande clown del nostro tempo. La 48ª MusicAMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, offre al suo pubblico un evento capace di lasciare a bocca aperta e di regalare sane risate. Larible e i suoi sketch esilaranti saranno in scena al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme giovedì 4 dicembre e al Teatro Comunale di Catanzaro venerdì 5 dicembre. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

«Siamo immensamente orgogliosi – ha dichiarato il direttore artistico Pollice – di avere nella nostra stagione un artista del calibro di David Larible. La presenza di un personaggio di tale grandezza è la testimonianza del nostro impegno a portare in Calabria il meglio della scena internazionale, unendo la grande musica e forme d’arte capaci di creare ponti emotivi con il pubblico. “Destino di clown” è un capolavoro che trascende i generi, fondendo ogni forma artistica in un’unica, indimenticabile esperienza».

Maestro indiscusso della clownerie internazionale, con “Destino di clown” David Larible, che ha calcato le piste dei principali circhi italiani ed europei, porterà sul palcoscenico la sua arte fatta di risate, poesia e profonda umanità. Questo sarà molto più di un semplice spettacolo, rappresentando un viaggio toccante e divertente nell’universo del circo e del teatro, una performance che incarna perfettamente lo spirito eclettico e di alta qualità che caratterizza la stagione di MusicAMA Calabria.

“Destino di clown” è costruito attorno a un’idea narrativa semplice quanto efficace: un clown (Larible), si presenta ad un’audizione, ma a quanto pare il responsabile delle selezioni, interpretato da Andrea Ginestra, si rivela severissimo e le richieste che farà saranno molteplici e improbabili. Da questa premessa comica che ruota attorno ai tentativi di superare l’audizione, nascono una serie di sketch divertenti e magnetici, alternati a numeri di pura arte del circo. David Larible, che fa parte di una famiglia di antichissima tradizione circense, offre così al pubblico una galleria di personaggi e situazioni: un mago maldestro, un cuoco alle prese con una montagna di piatti, un funambolo, un musicista e persino un lanciatore di coltelli, con risultati prevedibilmente caotici ed esilaranti.

Lo spettacolo vedrà l’accompagnamento musicale del pianista Mattia Gregorio, creando uno show dove si alternano risate a crepapelle e momenti di grande poesia, come quelli regalati da una marionetta o da un carillon. L’interazione diretta con il pubblico sarà uno degli elementi portanti e più amati della performance, che trasforma gli spettatori in veri coprotagonisti.

Al di là della comicità, “Destino di clown” veicola un messaggio profondo: anche di fronte ai fallimenti e alle difficoltà, ogni persona possiede una bellezza inimitabile, poetica e profondamente umana. Un invito a riscoprire la capacità di tornare bambini per ritrovare la gioia. Lo show, con Larible truccato come un personaggio ispirato al Monello di Charlie Chaplin, ha riscosso successo in quattro continenti ed ha incantato divi di Hollywood come Julia Roberts e Woody Allen.

La stagione della 48ª edizione di MusicAMA Calabria realizzata nell’ambito del progetto Grandi Eventi promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo

I biglietti per “Destino di clown” sono disponibili rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org.

