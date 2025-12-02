TEATRO BELLI, ROMA 4|7 dicembre 2025

TEATRO BELLI, ROMA

4|7 dicembre 2025

IN CASA CON CLAUDE 2.0

liberamente tratto da Being at home with Claude di René Daniel Dubois

adattamento e regia di Giuseppe Bucci

con Matteo Santorum, Enrico Sortino

musiche originali Giovanni Coda

foto e grafica Manuela Giusto

produzione Giuseppe Bucci per Teatro Segreto

Sarà in scena dal 4 al 7 dicembre 2025 al Teatro Belli di Roma, In casa con Claude 2.0, spettacolo teatrale liberamente tratto da Being at home with Claude di René Daniel Dubois, adattamento e

regia di Giuseppe Bucci, con Matteo Santorum ed Enrico Sortino. Un serrato interrogatorio tra un commissario di polizia e un giovane escort omosessuale, dalla vita borderline. Il ragazzo si è autoaccusato dell'efferato delitto di un altro giovane e tuttavia si rifiuta ostinatamente di spiegare (soprattutto a se stesso) il come e il perché del suo terribile gesto. Il commissario, dai tratti umani ma incatenato a ostinati pregiudizi, non mollerà e il finale rivelerà un inaspettato e sconvolgente segreto. Un dramma visionario e adrenalinico che scava a fondo nei sentimenti e negli abissi dell’animo umano e nelle feroci conseguenze del pregiudizio e della emarginazione che ancora divorano le nostre società. Uno spettacolo in cui la morte, l'amore, la rabbia, il dolore sono espressi con feroce intensità.

NOTE DI REGIA

Il testo di René-Daniel Dubois, scritto negli anni Ottanta ma ambientato nei '60 è un forte testo di denuncia contro la impietosa emarginazione degli omosessuali, ancor più se relegati ai margini dalla prostituzione o dal consumo di droghe. Affronta molto in profondità la questione dell’accettazione di se stessi e del desiderio di amare e sentirsi amati quando non si ritiene di

averne diritto perché sporchi o sbagliati. Yves è solo un ragazzo disincantato e incattivito dai pregiudizi della società convinto di non essere in grado di sostenere una storia d’amore e di non

meritare l’amore di un altro ragazzo come lui… un suo riflesso e per questo quello ciò che commette lo commette soprattutto contro se stesso. Ho deciso di rivoluzionare il testo originale eliminando tutte le connotazioni storiche e geografiche per evidenziare quanto queste tematiche, legate alla omosessualità, alla negazione dei diritti, alla emarginazione siano ancora oggi così attuali.

In alcune parti del mondo l’omosessualità è ancora criminalizzata e punita in maniera atroce, ma anche nel nostro "occidente" o nella nostra Italia è ancora così presente una ostile omofobia che continua a condizionare e rovinare la consapevolezza affettiva, sessuale e sociale di moltissimi giovani. Porto in scena da anni (con cast diversi) ‘In casa con Claude’ perché, in un percorso ultra decennale di impegno sociale, mi sono rispecchiato molto nelle tematiche di Dubois. Alcune esperienze personali dolorose mi hanno permesso di arrivare decisamente in fondo alle questioni e ai sentimenti provati da Yves e Claude, consentendomi di fare un lavoro sugli attori molto viscerale ed empatico. Enrico Sortino, attore esperto e sensibile diventa per me un Ispettore ancora più spietato nella sua caccia alla verità ma anche una sorta di società/padre (capace alla fine di comprendere?) contro la quale il ragazzo si scaglia soprattutto perché si sente rifiutato, non capito. Matteo Santorum è un giovane talento dalla sensibilità acutissima. La sua capacità di scendere in profondità e di connettersi con le emozioni da raccontare mi ha convinto a riportare ancora una volta in scena il personaggio di Yves sicuro che ne avrei avuto una versione ancora più sincera e vibrante.

BIOGRAFIE

Giuseppe Bucci (autore e regista)

(Vive tra Napoli e Roma) è autore e regista. Si forma e lavora come attore con Carlo Cerciello (‘Il contagio’; storico adattamento teatrale di "Cecità" del Nobel Josè Saramago), Walter Manfrè (‘;La confessione’;), Francesco Silvestri, Michele Monetta e al cinema con Mario Martone e Francesco Rosi. In teatro è stato il primo regista portare a Roma e Napoli il dramma ‘Tom a la ferme’; di Michel Marc Bouchad (con Salvatore Langella e Lorenzo Balducci) reso famosissimo dal film di Xavier Dolan. Molto apprezzato anche il suo adattamento in monologo di ‘;Orlando’; di VirginiaWoolf. Al cinema, nei suoi corti ha diretto Rosaria De Cicco in una pluripremiata versione di ‘;Voce Umana’; di Cocteau in chiave lesbo (‘;La voce di Laura’;), Paolantoni e Patrizio Rispo in veste drammatica in ‘;Luigi e Vincenzo’; (finalista Outfest Los Angeles), un corto lgbtqi+ dicentato negli anni un vero e proprio Cult, e ‘;frammenti di Scannasurice" da Enzo Moscato con una altrettanto decorata Imma Villa. "In casa con Claude" va in scena, apprezzatissimo, dal 2020 con cast spesso rinnovati in cerca di giovani talenti da far conoscere. Matteo Santorum (attore) Nato a Riva del Garda (TN) è un giovane attore emergente che vanta, nella sua formazione, la frequentazione della prestigiosa "Royal Drama Academy’; (RADA) di Londra.

Dopo alcune esperienze da protagonista a teatro, approda in Tv e viene conosciuto dal grande pubblico nel ruolo di Jacopo Leone nella fiction Rai "Un posto al sole’. Il suo percorso nelle fiction prosegue con "Piazza Fontana, io ricordo’; regia di F. Miccichè su Rai1 e ‘;Erasmus, plus stories’; su Rai2. Nel 2021 l’;esordio al cinema, nel ruolo di Olmo, con ‘;Non tutto è perduto’; di Francesco Bellomo. Nel 2024 è tra i coprotagonisti nella serie di successo con Lunetta Savino "Libera" di Gianluca Mazzella, nel ruolo di Elia, che riprenderà nel 2026 in ‘;Libera 2’; Nel dicembre 2025 è nel cast principale, nel ruolo di Lorenzo, di un’altra serie targata Rai, ‘;L’appartamento sold out’; regia di Francesco Apolloni e Giulio Manfredonia

Enrico Sortino (attore)

É un attore di cinema e teatro, regista, conduttore televisivo. Approfondisce il lavoro attoriale insieme a Ivana Chubbuck e Jan Fabre. Nel 2012 pubblica la sua opera prima, Sette volte un uomo

– I sette peccati capitali, Premio editoriale ‘;Talent Tales’;. Nel 2013 fonda la compagnia ‘;Vuccirìa Teatro’;, con la quale porta in scena spettacoli di drammaturgia inedita in scena sia in Italia e all’estero. Lavora con Declan Donnellan, Nick Ormerod, Oskaras Koršunovas e Álex Rigola e in Italia con Elio Germano, Giuliano Peparini, Claudio Baglioni, Gabriele Cipollitti, Aliosha Massine.

Al cinema è tra i protagonisti in "Rayana" di Vincent Navarra, "Transfert" di Massimiliano Russo, ‘;Gli Astronomi’;di Diego Ronsisvalle, "Die Normannen–Herrscher von Sizilien’ di Klaus T. Steindl. In tv è nel cast della sesta stagione de ‘Il commissario Rex’, nella sesta stagione di ‘Squadra antimafia’ e nell’ottava stagione di ‘Amore criminale’. Nel 2026/2027 interpreterà Brutus nel film ‘The Resurrection of the Christ’ diretto da Mel Gibson.

Teatro Belli

Piazza di Sant’Apollonia, 11 – 00153 Roma

Tel.: 065794875 – 3334306834 – 3315851687

Orario recite: giovedì e venerdì ore 21 – sabato ore 19 – domenica ore 17.30

Email: info@teatrobelli.it

www.teatrobelli.it