Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Gli eventi dal 1 all'8 febbraio a Roma

Spazio ai nuovi appuntamenti della settimana della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi in scena dal 1 all’8 febbraio all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 1 febbraio
Dialoghi sulla Costituzione
Anna Foa & Giovanni Grasso – articolo 48
Teatro Studio Borgna ore 17

Lunedì 2 febbraio
Sergio Rubini – Gli occhiali Šostacovič
Sala Petrassi ore 20

Mercoledì 4 febbraio
CONFERENZA STAMPA
FESTIVAL UN SOLO MARE
Notebook ore 11.30

Venerdì 6 febbraio
Tommy Emmanuel
Sala Sinopoli ore 21

Sabato 7 febbraio
Christian Löffler
Sala Sinopoli ore 21

Domenica 8 febbraio
Lezioni di Storia
Alessandro Vanoli – Istanbul 1453. La conquista ottomana
Sala Sinopoli ore 11

Domenica 8 febbraio
Lezioni di arte
Pietro Zander – La Basilica di San Pietro
Teatro Studio Borgna ore 11

Domenica 8 febbraio
Teatro Patologico – La Divina Commedia
Sala Petrassi ore 18

MOSTRE

Eva Frapiccini Dreams Archive
Fino all’8 febbraio 2026
AuditoriumArte dalle ore 17 alle ore 21
Ingresso libero

Caterina Silva
Sette tele
Fino all’8 febbraio 2026
Foyer Sinopoli – Ingresso libero
Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21

CASA DEL JAZZ

Domenica 1 febbraio
Young Lions
Massimiliano Cignitti
Quella stanza segreta – Omaggio a Edda Dell’Orso
Sala Armando Trovajoli ore 18

Venerdì 6 febbraio
Italian Stars
Patrizia Scascitelli Quintet
Sala Armando Trovajoli ore 19.30

Sabato 7 febbraio
Young Lions
Francesco Fratini Quartet
Sala Armando Trovajoli ore 19.30

Domenica 8 febbraio
Old And New Masters
Simone Maggio Trio
Sala Armando Trovajoli ore 18

