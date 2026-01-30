Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Gli eventi dal 1 all'8 febbraio a Roma
Spazio ai nuovi appuntamenti della settimana della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi in scena dal 1 all’8 febbraio all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 1 febbraio
Dialoghi sulla Costituzione
Anna Foa & Giovanni Grasso – articolo 48
Teatro Studio Borgna ore 17
Lunedì 2 febbraio
Sergio Rubini – Gli occhiali Šostacovič
Sala Petrassi ore 20
Mercoledì 4 febbraio
CONFERENZA STAMPA
FESTIVAL UN SOLO MARE
Notebook ore 11.30
Venerdì 6 febbraio
Tommy Emmanuel
Sala Sinopoli ore 21
Sabato 7 febbraio
Christian Löffler
Sala Sinopoli ore 21
Domenica 8 febbraio
Lezioni di Storia
Alessandro Vanoli – Istanbul 1453. La conquista ottomana
Sala Sinopoli ore 11
Domenica 8 febbraio
Lezioni di arte
Pietro Zander – La Basilica di San Pietro
Teatro Studio Borgna ore 11
Domenica 8 febbraio
Teatro Patologico – La Divina Commedia
Sala Petrassi ore 18
MOSTRE
Eva Frapiccini Dreams Archive
Fino all’8 febbraio 2026
AuditoriumArte dalle ore 17 alle ore 21
Ingresso libero
Caterina Silva
Sette tele
Fino all’8 febbraio 2026
Foyer Sinopoli – Ingresso libero
Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21
CASA DEL JAZZ
Domenica 1 febbraio
Young Lions
Massimiliano Cignitti
Quella stanza segreta – Omaggio a Edda Dell’Orso
Sala Armando Trovajoli ore 18
Venerdì 6 febbraio
Italian Stars
Patrizia Scascitelli Quintet
Sala Armando Trovajoli ore 19.30
Sabato 7 febbraio
Young Lions
Francesco Fratini Quartet
Sala Armando Trovajoli ore 19.30
Domenica 8 febbraio
Old And New Masters
Simone Maggio Trio
Sala Armando Trovajoli ore 18