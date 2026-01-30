Evento

Addio ad Angelo Foletto, amico della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’Itria

Con grande dolore salutiamo Angelo Foletto.

La Fondazione Paolo Grassi e il Festival della Valle d’Itria si stringono con affetto alla sua famiglia.

Angelo è stato con noi fin dalle prime edizioni del Festival: per oltre cinquant’anni ne ha seguito il cammino con passione, rigore e uno sguardo sempre curioso e lucido. È stato un osservatore attento, un interlocutore prezioso, un amico sincero.

Le sue parole, le sue recensioni e i suoi consigli hanno accompagnato la nostra storia e continueranno a essere per noi uno stimolo e una guida.

Lo ricordiamo con gratitudine e commozione, onorati della sua amicizia e della sua presenza costante, attraverso un’immagine tratta dal documentario di Leo Muscato L’utopia della valle (2025), omaggio ai cinquant’anni del Festival della Valle d’Itria.

