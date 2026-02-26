“Tienimi presente”, “Pillion”, ” Paul & Paulette Take a Bath” e i tre doc di Testo a La Compagnia

Crisi esitenziali, decostruzioni e humour nei tre nuovi titoli della settimana, tutte e tre promettenti opere prime: Tienimi presente (che sara accompagnato in sala dal regiata e protagonista Alberto Palmiero), la romcom BDSM Pillion e la commedia cinica Paul & Paulette Take a Bath. Ottima occasione di triple bill. Da non perdere poi i tre doc nel fine settimana, con ospiti e approfondimenti, in occasione di Testo, il salone fiorentino del libro. Poi, lo sapete, una sana dose di Mel Brooks e John Carpenter, in queste settimane, non mancano mai. FILM | da giovedì 26 Tienimi presente Un giovane regista deluso dal mondo del cinema, torna a vivere dai genitori. Sarà il sogno a rincorrerlo mentre lui prova a sfuggirgli. Un’opera prima che affronta temi di natura esistenziale dando spazio alle risate e alla leggerezza.

La proiezione di giovedì 26 è alla presenza del regista Alberto Palmiero.

Ma la divisa di un altro colore Pepe Mujica, una vita suprema Per raccontare l’ex presidente uruguaiano (scomparso il 13 maggio 2025) Kusturica sceglie la via della conversazione informale. Il film esplora la relazione che si forma tra Kusturica e El Pepe, due spiriti affini che discutono il senso della vita da un punto di vista politico, filosofico, estetico e poetico. Spettacolo unico:

L'audace decostruzione della mascolinità, premiata a Cannes, che trasforma la sottocultura biker in un palcoscenico per una romcom BDSM dai toni sovversivi e brillanti.

Testo a La Compagnia 2026 Torna a La Compagnia l'appuntamento in collaborazione con Testo, il salone del libro fiorentino. Tre doc e osptiti in sala per approfondire: SABATO 28, ORE 19.00 – Cannibali di Hilary Tiscione – Alla presenza della regista. Modera: Luca Briasco (autore) SABATO 28, ORE 21.00 – Orlando, My Political Biography di Paul B. Preciado DOMENICA 1, ORE 19.00 – Dacia, vita mia – Dialoghi giapponesi di Izumi Chiaraluce – Alla presenza della regista e in collegamento con Dacia Maraini (scrittrice). Mel Brooks 100 Genio della parodia, iconoclasta per vocazione, amante folle del cinema, Mel Brooks ha passato un secolo a prendere i miti del grande schermo per smontarli con intelligenza e grande ironia. Nell'anno in cui l'autore compie 1 secolo celebriamo con La Compagnia Cult la sua filmografia, riportandola in sala in lingua originale.

John Carpenter's Otherworld Grosso guaio a Chinatown La nuova retrospettiva del Cinema La Compagnia ha come protagonista un'icona assoluta. Un autore capace di ridefinire l'immaginario collettivo della paura e della fantascienza.

Grosso guaio a Chinatown (1986, 99′ – v.o. sot.ita.)

Proiezioni disturbate Father Mother Sister Brother Una proiezione del film di Jim Jarmusch (in italiano) rivolta a chi, con l’arrivo di un bebè, si è allontanat* dalle sale cinematografiche “per non disturbare”. Al cinema trovate:

• Un posto sicuro dove lasciare la carrozzina.

• Libertà di disturbo e di movimento in sala per i bebè.

• Fasciatoi attrezzati e sempre disponibili.

Volume di proiezione non troppo alto e luce soffusa.

Paul & Paulette Take a Bath L'esordio di Jethro Massey, vincitore del Premio del Pubblico alla SIC di Venezia 82, è una commedia poco romantica e molto cinica che oscilla tra malinconia e grottesco, raccontando due solitudini che si riconoscono senza mai riuscire a coincidere. Attraverso leggerezza e inquietudine, il film affronta temi contemporanei come il fascino del true crime e il bisogno di mettere in scena sé stessi per riuscire a stare al mondo.

Good Boy Il nuovo film del regista Jan Komasa (già candidato Oscar per il suo film Corpus Christi) è un thriller intenso e inquietante, una fiaba dark che solleva domande scomode sulla libertà, i pericoli della cura e le scelte che definiscono chi siamo.

Tommy, teppista diciannovenne, vive una vita di droga, feste e violenza. Dopo una notte di baldoria sfrenata con i suoi amici, si separa dal gruppo e viene rapito da una figura misteriosa.