A Lamezia Terme Gianluca Guidi omaggia Frank Sinatra

A dare nuova vita al mito di The Voice sarà Gianluca Guidi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno segnato quattro generazioni

Un’esplosione di swing, eleganza senza tempo e carisma travolgente sta per arrivare in teatro. AMA Calabria, con la direzione artistica di Francescantonio Pollice, si prepara ad accogliere “Frank Sinatra. The Man and His Music”, un tributo raffinato e appassionato a uno dei più grandi crooner della storia. A dare nuova vita al mito di The Voice sarà Gianluca Guidi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno segnato quattro generazioni, intrecciandole con aneddoti sulla vita del cantante americano: dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose, fino ai retroscena più curiosi della sua carriera. Saranno due le date imperdibili per assistere a questo spettacolo: giovedì 12 febbraio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e venerdì 13 febbraio al Teatro Comunale di Catanzaro. Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 21.

Gianluca Guidi, alchimista della memoria e del talento

«Frank Sinatra non era solo un cantante, era l’espressione più luminosa di un genere musicale, e Gianluca Guidi riuscirà a raccontarcelo con la giusta dose di rispetto e genialità», ha dichiarato il M° Pollice, sottolineando le doti interpretative dello showman, figlio d’arte di Johnny Dorelli. In questo omaggio teatrale, Guidi si accosterà al repertorio di Francis Albert Sinatra con eleganza e profondità, interpretando alcuni dei brani più iconici del suo songbook.

Tra i titoli che risuoneranno in teatro non mancheranno classici come “Fly Me to the Moon”, “My Way”, “Strangers in the Night”, “I’ve Got You Under My Skin”, “The Lady Is a Tramp”, “That’s life” e “All The Way”, canzoni che non sono solo melodie, ma gemme amate dal pubblico e frammenti di un’epoca indimenticabile.

Un dialogo a distanza tra due amanti della musica

In questo show, l’attore e cantante ripercorrerà le tappe fondamentali di una carriera folgorante, fatta di ascese vertiginose, cadute rovinose e rinascite leggendarie. Con la sua consueta ironia e un timbro vocale che accarezza e graffia al tempo stesso, Guidi trascinerà gli spettatori dietro le quinte della vita del crooner americano, svelando le fragilità e l’immensa forza magnetica.

Sarà un dialogo a distanza tra due giganti, un passaggio di testimone ideale in cui l’eleganza esecutiva di Sinatra si intreccerà con la sensibilità interpretativa di Gianluca Guidi, artista che ama profondamente ciò che porta in scena. Sarà un incontro ideale tra passato e presente, in cui la grandezza di Sinatra troverà una nuova luce nella voce del cantante milanese.

Il trio che riaccenderà la magia del Sands Hotel

Sul palco, a costruire la colonna portante del suono, accanto alla voce di Guidi ci saranno tre fuoriclasse del panorama jazzistico italiano, pronti a ricreare l’atmosfera del leggendario Sands Hotel di Las Vegas, dove Sinatra divenne immortale. Il tocco raffinato di Claudio Colasazza al pianoforte, il cuore pulsante dello swing nel basso di Dario Rosciglione e l’energia elegante della batteria di Alessandro Marzi daranno vita a un sound avvolgente.

Un viaggio nel mito

“Frank Sinatra. The Man and His Music” sarà un’occasione per celebrare una voce che ha segnato la storia del costume, del cinema e della musica mondiale. Il pubblico si lascerà trasportare indietro nel tempo, in un’epoca di smoking, Martini e melodie che hanno fatto innamorare intere generazioni. Un concerto che non è solo un omaggio, ma un atto d’amore verso un artista che continua a parlare al cuore di tutti.

L’evento è realizzato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura