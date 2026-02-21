“Catanzaro contemporanea 2.0” con Sonia Andresano

Nuovo appuntamento della rassegna con la residenza d'artista promossa dall’Associazione Visionaria

È in corso in questi giorni, a Catanzaro, la residenza d’artista di Sonia Andresano, nuovo appuntamento della rassegna Catanzaro Contemporanea 2.0, promossa dall’Associazione Visionaria. Il progetto si inserisce nel percorso avviato la scorsa estate con una tre giorni ospitata presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, segnando un ulteriore sviluppo delle attività della kermesse incentrate sulla volontà di dare alla Calabria un ruolo attivo e centrale nel dibattito nazionale sulla cultura dell’arte contemporanea.

All’interno di questa visione, la residenza di Sonia Andresano rientra nell’obiettivo della rassegna di creare occasioni di confronto tra artisti, comunità e operatori culturali, favorendo processi di produzione e riflessione condivisa, rafforzando il tessuto culturale della regione e ampliando la presenza dell’arte contemporanea nel Sud Italia. La residenza diventa così il modo in cui arte e territorio si intrecciano dando vita a una nuova trama basata sulla ricerca dei nuovi linguaggi dell’arte contemporanea.

Classe 1983, la produzione artistica di Sonia Andresano è basata su una poetica che mescola identità e nomadismo espressa nelle forme più concrete ma anche più fluide: dalla scultura al video, dalla performance alla sound art. Scavando nella propria storia, documenta una ricerca che è autobiografica ma al contempo conoscenza del mondo in cui oggetti, gesti e azioni, conducono inevitabilmente ad una nuova partenza.

In questi giorni di residenza, l’artista è impegnata a Catanzaro nella fase di ideazione e progettazione dell’opera, lavorando alla definizione dei nuclei concettuali e dei dispositivi formali che costituiscono l’ossatura dell’intero progetto. Questo momento di ricerca si configura come uno spazio di approfondimento e sperimentazione, in cui particolare attenzione è rivolta al dialogo con il contesto sociale e culturale. Seguirà una seconda fase dedicata alla produzione e alla realizzazione dell’opera, in cui le riflessioni maturate confluiranno in una forma compiuta, nell’ottica di rafforzare il legame tra pratica artistica e territorio.

Il progetto Catanzaro Contemporanea prosegue dunque le sue attività portando avanti la convinzione che la diffusione del pensiero contemporaneo sul territorio possa agire come un vero e proprio enzima culturale, capace di generare nuova vitalità nei luoghi, nei paesaggi e nelle comunità.

CONTATTI:

www.instagram.com/catanzarocontemporanea

frvaccaro@gmail.com