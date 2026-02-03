Centrale Preneste Teatro, Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu

Domenica 8 febbraio 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Materiaviva

presenta

Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu

liberamente ispirato a storie di Roberto Piumini

di Alessandra Lanciotti

regia Roberta Castelluzzo

con Roberta Castelluzzo, Alessandra Lanciotti e Linda Di Pietro

Domenica 8 febbraio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 a Roma in zona Pigneto/Malatesta), va in scena lo spettacolo Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu di Materiaviva.

Le fiabe raccontate sono liberamente ispirate ad alcuni racconti di Roberto Piumini, lo spettacolo è di Alessandra Lanciotti, con Roberta Castelluzzo, Alessandra Lanciotti e Linda Di Pietro e con la regia di Roberta Castelluzzo.

Tre fate strampalate vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte e hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. In un luogo magico fatto di fogli bianchi, prenderanno forma personaggi buffi che incanteranno i bambini, ridisegnando con colori nuovi un mondo migliore. Lo spazio vuoto, arredato solo con tre cubi, si ridisegna di volta in volta per creare campi di battaglia, isole del tesoro e colline, attraverso la potenza evocativa della parola e del gesto teatrale. Comico, poetico e profondo, lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/