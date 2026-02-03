Teatro del Lido, Il bacio della donna ragno

Sabato 7 febbraio ore 19

IL BACIO DELLA DONNA RAGNO

di Manuel Puig

regia Alessandro Di Marco

con Guido Del Vento, Simone Faucci, Ludovica Di Pasquale

Sabato 7 febbraio ore 19@Teatro del Lido

Al Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 Il bacio della donna ragno, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato in Argentina nel 1976, regia di Alessandro di Marco.

In un carcere di Buenos Aires negli anni Settanta, due uomini ai margini scoprono nell’ascolto e nell’amore un riscatto possibile. Uno è Luis Molina, un omosessuale condannato per oscenità e corruzione di minorenne, l’altro è Valentin Arregui, prigioniero politico incarcerato per le sue idee di matrice socialista. Molina è in realtà una spia dei carcerieri che deve carpire i segreti politici di Valentin, impegnato in una cospirazione per tentare di rovesciare il governo, ma i due finiscono per innamorarsi. Un intenso inno alla libertà, alla dignità e alla forza umana di resistere.

Al momento della pubblicazione il romanzo venne osteggiato e proibito, la tematica omosessuale e quella politica lo rendevano, per l’epoca e per il regime allora vigente, scomodo e pericoloso, è diventato poi un testo teatrale, un film pluripremiato agli Oscar e un musical di successo con oltre novecento rappresentazioni a Broadway.

La regia di Alessandro Di Marco ricrea sulla scena il tempo immobile che regna nella cella e in quel fuori, inospitale e spaventoso, con ritmi e toni naturalistici e intimi per raccontare il riscatto di due vite eroiche e perseguitate e il loro anelito alla libertà.

Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

voci off Simone Lilliu, Lorenzo Schinella e Marco Zicari

scene e costumi Nicola Civinini

assistente alla regia Simone Lilliu e Marco Zicari

foto di scena Marcella Cistola e Luca Marcelli

ringraziamento speciale a Lucilla Lupaioli

