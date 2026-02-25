FEDEZ & MASINI – SANREMO

FEDEZ & MASINI

UN DIALOGO GENERAZIONALE CHE METTE A NUDO LA FRAGILITÀ

L’ARISTON SI FERMA PER “MALE NECESSARIO”

ONLINE IL VIDEOCLIP

Sanremo, 25 Febbraio 2026 – Ieri sera al Festival di Sanremo 2026, Fedez & Masini hanno presentato per la prima volta dal vivo “Male necessario” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), firmando un’esibizione intensa, raccolta, costruita tutta sull’interpretazione. Un dialogo diretto, privo di sovrastrutture, che ha trasformato il palco dell’Ariston in uno spazio intimo.

Il brano si muove su un crescendo emotivo: parte da una dimensione quasi confessionale e si apre in un ritornello che diventa universale. “Male necessario” racconta il dolore come passaggio inevitabile verso la consapevolezza. Non una resa, ma un attraversamento. Una riflessione sulla fragilità come forma di forza. Fedez sceglie un’interpretazione misurata e personale, lasciando spazio al peso delle parole; Marco Masini imprime profondità e tensione melodica, costruendo un equilibrio generazionale solido e coerente. Il risultato è un confronto autentico, che mette al centro la vulnerabilità senza retorica.

La copertina del brano, firmata da Studio Nucleo e realizzata in collaborazione con Fedez & Masini, è una scultura in resina epossidica che traduce in materia la tensione emotiva del progetto. Una testa volutamente anonima, costruita attraverso densità, trasparenze e stratificazioni, diventa simbolo universale di fragilità e trasformazione. Non un ritratto individuale, ma un’immagine collettiva che restituisce visivamente l’idea del dolore come passaggio e crescita.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ARTISTI

FEDEZ: «Questo palco amplifica tutto: le certezze ma anche le fragilità. “Male necessario” vive proprio lì, in quell’equilibrio sottile. Ho avuto la sensazione che il pubblico lo abbia percepito, quasi fisicamente».

MARCO MASINI: «Ieri sera volevo stare dentro la canzone fino in fondo. Quando è suonata l’ultima nota, nel silenzio della sala, ho capito che il pubblico ha respirato con noi e che ci siamo riconosciuti parte della stessa storia».

Il brano è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

IL VIDEOCLIP: UN’ESTETICA MINIMALISTA E IMMERSIVA

Disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme ufficiali, il videoclip di “Male necessario” porta la firma di Ale Della Giusta. Il concept visivo riflette perfettamente il senso di isolamento del brano: Fedez & Masini si muovono in stanze separate, ambienti asettici e minimalisti, osservati da una camera che assume un punto di vista quasi “clinico”. L’assenza di distrazioni visive costringe lo spettatore a focalizzarsi esclusivamente sul peso specifico delle parole e sull’intensità dei volti.

CREDITS

Titolo: Male necessario

Autori: Federico Lucia, Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino

Musica: Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava

Etichetta: Warner Music Italy / Atlantic

Regia videoclip: Ale Della Giusta

Produzione video: Oceancode

Fedez. Con milioni di ascolti, 98 dischi di platino, oltre 22 milioni di follower sui canali social e un impatto che va oltre la musica, Fedez è tra i protagonisti assoluti della scena italiana. Artista e imprenditore, è stato il più giovane cantante italiano a esibirsi a San Siro nel 2018 davanti a 80.000 persone. Nel 2021 lo vediamo per la prima volta a Sanremo con Francesca Michielin e il brano “Chiamami per nome”, che conquista il secondo posto. Seguono successi come “Bimbi per strada”, “Bella Storia”, “Mille” e l’album “Disumano”. “La Dolce Vita” è il tormentone dell’estate 2022, poi è di nuovo in cima alle classifiche con “Viola”, insieme a Salmo, e successivamente con “Crisi di Stato”. Sempre nello stesso anno regala alla sua Milano “LOVE MI”, il concerto benefico all’insegna del divertimento, della solidarietà e della musica. Nel 2024 pubblica “Sexy Shop” con Emis Killa e lancia “Allucinazione Collettiva”, per poi dedicarsi a “Pulp Podcast”, progetto che lo vede al fianco di Mr. Marra, descritto come un viaggio tra cultura pop, storie, dibattiti, politica e misteri. A Sanremo 2025 torna con “Battito”, arrivando quarto, ed è sul podio della serata cover con “Bella Stronza” al fianco di Marco Masini. L’estate lo vede protagonista insieme a Clara con il singolo “Scelte Stupide”. A settembre è tornato a esibirsi con due date al Forum di Assago per celebrare i 10 anni dal suo primo concerto li. Ottobre 2025 è il mese della pubblicazione del suo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” (edito da Mondadori), dei brani “Temet Nosce” (solo sui canali social) e “Telepaticamente”. Il 25 settembre 2026 Fedez torna all’ Unipol Forum di Assago con il concerto CASA 360.

Marco Masini. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi e in quella di Raf. Nel 1990, 36 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrlo facendolo partecipare al Festival di Sanremo con “Disperato”, brano scritto dall’artista insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e alla quale segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende più di 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990. In questi oltre 35 anni di carriera sono tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato con il suo pubblico, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tante altre. Nel tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare’’ – che nel 2025 ha celebrato, oltre ai suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” – il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico i brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana e quelli estratti dal progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto Music/ BMG/ prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini), pubblicato nell’ottobre 2024. Il 6 marzo esce in digitale e in cd (e il 24 aprile in vinile) “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto Music / BMG – https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto), il nuovo album prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, anticipato dal brano, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, “E poi ti ho visto cadere”. A novembre 2026 sono previste 5 date evento nei palasport: il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli (Marco Masini Palasport è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music).