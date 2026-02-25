La compagnia delle seggiole Marzo 2026

|
Marzo 2026
Un teatro che si reinventa.
Luoghi · Storie · Memoria · Convivialità
|Cari amici,
marzo ci trova ancora in cammino, tra luoghi che custodiscono memoria e palcoscenici che si trasformano. È il tempo di un teatro che attraversa basiliche e teatri storici, che abita la storia civile, ma che sa anche interrogarsi sul proprio futuro.
Da Santo Spirito al Teatro della Pergola, dall’Antella alle serate conviviali al Retrò, fino alla segnalazione del progetto seriale del Teatro Reims, marzo racconta un teatro che si reinventa, sperimenta, cambia forma… e continua a parlare al presente.
Viaggi teatrali, prime assolute, memoria civile, ironia brillante e nuove formule sceniche: linguaggi diversi, un’unica idea di teatro.
Di seguito trovate date, dettagli e informazioni per partecipare.
|
Voci dell’Umanesimo a Santo Spirito
I prossimi appuntamenti della rassegna inserita nei Convegni 2026 promossi dalla Comunità Agostiniana. Due viaggi teatrali tra memoria, arte e pensiero umanistico nel cuore di Santo Spirito.
|
…CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE…
1 marzo 2026
Torna il viaggio teatrale nella Basilica di Santo Spirito. Guidati da Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero, gli spettatori attraversano uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino, tra arte, spiritualità e pensiero umanistico.
Intero € 20 – Ridotto € 17
|
|
170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella
Uno spettacolo in prima assoluta
Per i 170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella (1856–2026), la Compagnia delle Seggiole presenta uno storytelling teatrale in prima assoluta nel Cappellone della Misericordia. Un racconto corale in cui il Cimitero prende voce e si racconta in prima persona, guidato dalla figura del pievano Giuseppe Scappini.
Liberamente ispirato al volume di Franco Mariani Il Cimitero Monumentale della Misericordia dell’Antella (2024), lo spettacolo è scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli.
Sabato 28 marzo 2026 – ore 21.00
Biglietto unico: € 15,00
|
|
In sua movenza è fermo – XX edizione
Domenica 22 febbraio 2026
Il viaggio teatrale per antonomasia della Pergola. Un percorso negli spazi segreti del teatro, tra macchine sceniche, sotterranei e personaggi che hanno fatto la storia del palcoscenico fiorentino. XX anno di repliche, oltre 400 appuntamenti e migliaia di spettatori.
Intero € 15 | Ridotto € 12
|
|
Le divise raccontano
Ricordi in divisa
Uno spettacolo teatrale dedicato alla memoria di chi ha indossato una divisa al servizio della comunità. Attraverso testimonianze, parole e musica, la scena restituisce volti, emozioni e frammenti di vita che appartengono alla storia civile del nostro territorio.
Un racconto intenso e rispettoso che intreccia memoria personale e memoria collettiva, trasformando il ricordo in esperienza condivisa.
|
|
RI-SPOGLIATI!!! – Teatro Boito
Venerdì 6 marzo – ore 21.15
Uno spettacolo brillante tra letture, situazioni “radiofoniche” e canzoni dal vivo per raccontare con ironia l’amore e le relazioni. Un gioco teatrale tra parola e musica che negli anni è diventato uno dei più amati del repertorio.
Biglietto unico: € 7
|
|
RI-SPOGLIATI!!! – Cena Spettacolo
Sabato 7 marzo 2026 – ore 20.00
Dopo il sold out dello scorso anno torna lo spettacolo più brillante della Compagnia, in una formula speciale: cena completa + spettacolo. Ironia, dialoghi taglienti e musica dal vivo per una serata da vivere e condividere.
Cena + spettacolo: € 40
|
|
|
Cioccolata – Il cibo degli dei
Domenica 8 marzo 2026
Una conversazione teatrale sorprendente e coinvolgente, tra storia, gusto e racconto. Dal mito degli dei alle corti europee, fino alle nostre tavole: la cioccolata diventa parola, memoria e piacere condiviso.
Un viaggio tra cultura e sapore, in perfetto equilibrio tra divulgazione e teatro.
|
Volentieri segnaliamo: un teatro che si reinventa
Su richiesta degli organizzatori, condividiamo una proposta teatrale innovativa promossa dal Teatro Reims, con la regia di Antonio Susini. Un format seriale dal vivo, come le serie TV… ma a teatro.
|
MIMER – Una fame di un altro mondo
Anni ’80. Una compagnia teatrale bloccata dalla neve in un teatro di montagna isolato. Una rappresentazione che diventa terribilmente reale quando un antico predatore alieno mutaforma inizia a mietere vittime.
Suspense, black comedy e horror si fondono in uno spettacolo a puntate con scenografie digitali su ledwall. Un format che reinventa il teatro episodio dopo episodio.
Prima puntata a € 5
Progetto promosso dal Teatro Reims – Regia di Antonio Susini.
|
|Il teatro non entra nei luoghi per raccontarli.
Entra per ascoltarli.
E per restituirci, per un istante, la voce di ciò che credevamo silenzioso.
I posti sono limitati. Prenotazione consigliata.
|Per informazioni: 333 2284784
(tutti i giorni dopo le 14:00)