FeaturedFirenzeProsa

La compagnia delle seggiole Marzo 2026

Redazione
Redazione
16
La Compagnia delle Seggiole

Marzo 2026

Un teatro che si reinventa.
Senza perdere la sua voce.

Luoghi · Storie · Memoria · Convivialità
Cari amici,

marzo ci trova ancora in cammino, tra luoghi che custodiscono memoria e palcoscenici che si trasformano. È il tempo di un teatro che attraversa basiliche e teatri storici, che abita la storia civile, ma che sa anche interrogarsi sul proprio futuro.

Da Santo Spirito al Teatro della Pergola, dall’Antella alle serate conviviali al Retrò, fino alla segnalazione del progetto seriale del Teatro Reims, marzo racconta un teatro che si reinventa, sperimenta, cambia forma… e continua a parlare al presente.

Viaggi teatrali, prime assolute, memoria civile, ironia brillante e nuove formule sceniche: linguaggi diversi, un’unica idea di teatro.

Di seguito trovate date, dettagli e informazioni per partecipare.

Voci dell’Umanesimo a Santo Spirito

I prossimi appuntamenti della rassegna inserita nei Convegni 2026 promossi dalla Comunità Agostiniana. Due viaggi teatrali tra memoria, arte e pensiero umanistico nel cuore di Santo Spirito.
Che nel mondo non se ne trova una simile

…CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE…

1 marzo 2026
Ore 16.00 e 17.00

Torna il viaggio teatrale nella Basilica di Santo Spirito. Guidati da Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero, gli spettatori attraversano uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino, tra arte, spiritualità e pensiero umanistico.

Intero € 20 – Ridotto € 17

Info Biglietti TicketOne
170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella

170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella

Uno spettacolo in prima assoluta

Per i 170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella (1856–2026), la Compagnia delle Seggiole presenta uno storytelling teatrale in prima assoluta nel Cappellone della Misericordia. Un racconto corale in cui il Cimitero prende voce e si racconta in prima persona, guidato dalla figura del pievano Giuseppe Scappini.

Liberamente ispirato al volume di Franco Mariani Il Cimitero Monumentale della Misericordia dell’Antella (2024), lo spettacolo è scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli.

Sabato 28 marzo 2026 – ore 21.00
Domenica 29 marzo 2026 – ore 17.00
Lunedì 30 marzo 2026 – ore 21.00 (serata riservata alla Misericordia)

Biglietto unico: € 15,00
Posti limitati – si consiglia l’acquisto anticipato.

Acquista il biglietto su TicketOne
In sua movenza è fermo – Teatro della Pergola

In sua movenza è fermo – XX edizione

Domenica 22 febbraio 2026
Teatro della Pergola – Firenze
Ore 10.00 / 11.00 / 12.00

Il viaggio teatrale per antonomasia della Pergola. Un percorso negli spazi segreti del teatro, tra macchine sceniche, sotterranei e personaggi che hanno fatto la storia del palcoscenico fiorentino. XX anno di repliche, oltre 400 appuntamenti e migliaia di spettatori.

Intero € 15 | Ridotto € 12

Info Acquista su VivaTicket
Le divise raccontano – Ricordi in divisa

Le divise raccontano

Ricordi in divisa

Uno spettacolo teatrale dedicato alla memoria di chi ha indossato una divisa al servizio della comunità. Attraverso testimonianze, parole e musica, la scena restituisce volti, emozioni e frammenti di vita che appartengono alla storia civile del nostro territorio.

Un racconto intenso e rispettoso che intreccia memoria personale e memoria collettiva, trasformando il ricordo in esperienza condivisa.

Info e dettagli Acquista il biglietto
RI-SPOGLIATI Teatro Boito

RI-SPOGLIATI!!! – Teatro Boito

Venerdì 6 marzo – ore 21.15
Teatro A. Boito – Greve in Chianti

Uno spettacolo brillante tra letture, situazioni “radiofoniche” e canzoni dal vivo per raccontare con ironia l’amore e le relazioni. Un gioco teatrale tra parola e musica che negli anni è diventato uno dei più amati del repertorio.

Biglietto unico: € 7
Acquistabile direttamente in biglietteria la sera dello spettacolo.

Scopri lo spettacolo
RI-SPOGLIATI Cena Spettacolo

RI-SPOGLIATI!!! – Cena Spettacolo

Sabato 7 marzo 2026 – ore 20.00
Ristorante Retrò – Firenze

Dopo il sold out dello scorso anno torna lo spettacolo più brillante della Compagnia, in una formula speciale: cena completa + spettacolo. Ironia, dialoghi taglienti e musica dal vivo per una serata da vivere e condividere.

Cena + spettacolo: € 40
Prenotazione obbligatoria: 350 533 1918

Info e prenotazioni
Cioccolata – Il cibo degli dei

Cioccolata – Il cibo degli dei

Domenica 8 marzo 2026

Una conversazione teatrale sorprendente e coinvolgente, tra storia, gusto e racconto. Dal mito degli dei alle corti europee, fino alle nostre tavole: la cioccolata diventa parola, memoria e piacere condiviso.

Un viaggio tra cultura e sapore, in perfetto equilibrio tra divulgazione e teatro.

Scopri l’evento

Volentieri segnaliamo: un teatro che si reinventa

Su richiesta degli organizzatori, condividiamo una proposta teatrale innovativa promossa dal Teatro Reims, con la regia di Antonio Susini. Un format seriale dal vivo, come le serie TV… ma a teatro.
MIMER – Teatro a puntate

MIMER – Una fame di un altro mondo

Anni ’80. Una compagnia teatrale bloccata dalla neve in un teatro di montagna isolato. Una rappresentazione che diventa terribilmente reale quando un antico predatore alieno mutaforma inizia a mietere vittime.

Suspense, black comedy e horror si fondono in uno spettacolo a puntate con scenografie digitali su ledwall. Un format che reinventa il teatro episodio dopo episodio.

Prima puntata a € 5
Offerta valida il 3 marzo 2026 – ore 20:15 / 21:45

Scopri il progetto

Progetto promosso dal Teatro Reims – Regia di Antonio Susini.
Il teatro non entra nei luoghi per raccontarli.
Entra per ascoltarli.

E per restituirci, per un istante, la voce di ciò che credevamo silenzioso.

I posti sono limitati. Prenotazione consigliata.
Per informazioni: 333 2284784
(tutti i giorni dopo le 14:00)
Novembre al Maggio Musicale
Tornano i frizzanti concerti domenicali del ciclo “C’è Musica & Musica 2.0”
Teatro dell’Opera di Roma, il debutto di Robert Carsen con “Orfeo ed Euridice” di Gluck
“MARTA E OLMO, TUTTE LE GUERRE SONO UGUALI”.
Pietro il Matto
Condividi questo articolo
Articolo precedente FEDEZ & MASINI – SANREMO
Articolo successivo LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Venerdì 27 febbraio 2026 ore 21 al Teatro de LiNUTILE (Padova) “Torciaumana” di Paolo Lupidi: ritratto generazionale sull’iperproduttività.
Torciaumana di Paolo Lupidi al Teatro de LiNUTILE
Padova
LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA
Firenze Prosa
La compagnia delle seggiole Marzo 2026
Featured Firenze Prosa
FEDEZ & MASINI – SANREMO
Musica