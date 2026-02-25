La compagnia delle seggiole Marzo 2026

Di seguito trovate date, dettagli e informazioni per partecipare.

Viaggi teatrali, prime assolute, memoria civile, ironia brillante e nuove formule sceniche: linguaggi diversi, un’unica idea di teatro.

Da Santo Spirito al Teatro della Pergola , dall’Antella alle serate conviviali al Retrò , fino alla segnalazione del progetto seriale del Teatro Reims , marzo racconta un teatro che si reinventa, sperimenta, cambia forma… e continua a parlare al presente.

marzo ci trova ancora in cammino, tra luoghi che custodiscono memoria e palcoscenici che si trasformano. È il tempo di un teatro che attraversa basiliche e teatri storici, che abita la storia civile, ma che sa anche interrogarsi sul proprio futuro.

Voci dell’Umanesimo a Santo Spirito I prossimi appuntamenti della rassegna inserita nei Convegni 2026 promossi dalla Comunità Agostiniana. Due viaggi teatrali tra memoria, arte e pensiero umanistico nel cuore di Santo Spirito.

…CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE… 1 marzo 2026

Ore 16.00 e 17.00 Torna il viaggio teatrale nella Basilica di Santo Spirito. Guidati da Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero, gli spettatori attraversano uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino, tra arte, spiritualità e pensiero umanistico. Intero € 20 – Ridotto € 17 Info Biglietti TicketOne

170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella Uno spettacolo in prima assoluta Per i 170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella (1856–2026), la Compagnia delle Seggiole presenta uno storytelling teatrale in prima assoluta nel Cappellone della Misericordia. Un racconto corale in cui il Cimitero prende voce e si racconta in prima persona, guidato dalla figura del pievano Giuseppe Scappini. Liberamente ispirato al volume di Franco Mariani Il Cimitero Monumentale della Misericordia dell’Antella (2024), lo spettacolo è scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli. Sabato 28 marzo 2026 – ore 21.00

Domenica 29 marzo 2026 – ore 17.00

Lunedì 30 marzo 2026 – ore 21.00 (serata riservata alla Misericordia) Biglietto unico: € 15,00

Posti limitati – si consiglia l’acquisto anticipato. Acquista il biglietto su TicketOne

In sua movenza è fermo – XX edizione Domenica 22 febbraio 2026

Teatro della Pergola – Firenze

Ore 10.00 / 11.00 / 12.00 Il viaggio teatrale per antonomasia della Pergola. Un percorso negli spazi segreti del teatro, tra macchine sceniche, sotterranei e personaggi che hanno fatto la storia del palcoscenico fiorentino. XX anno di repliche, oltre 400 appuntamenti e migliaia di spettatori. Intero € 15 | Ridotto € 12 Info Acquista su VivaTicket

Le divise raccontano Ricordi in divisa Uno spettacolo teatrale dedicato alla memoria di chi ha indossato una divisa al servizio della comunità. Attraverso testimonianze, parole e musica, la scena restituisce volti, emozioni e frammenti di vita che appartengono alla storia civile del nostro territorio. Un racconto intenso e rispettoso che intreccia memoria personale e memoria collettiva, trasformando il ricordo in esperienza condivisa. Info e dettagli Acquista il biglietto

RI-SPOGLIATI!!! – Teatro Boito Venerdì 6 marzo – ore 21.15

Teatro A. Boito – Greve in Chianti Uno spettacolo brillante tra letture, situazioni “radiofoniche” e canzoni dal vivo per raccontare con ironia l’amore e le relazioni. Un gioco teatrale tra parola e musica che negli anni è diventato uno dei più amati del repertorio. Biglietto unico: € 7

Acquistabile direttamente in biglietteria la sera dello spettacolo. Scopri lo spettacolo

RI-SPOGLIATI!!! – Cena Spettacolo Sabato 7 marzo 2026 – ore 20.00

Ristorante Retrò – Firenze Dopo il sold out dello scorso anno torna lo spettacolo più brillante della Compagnia, in una formula speciale: cena completa + spettacolo. Ironia, dialoghi taglienti e musica dal vivo per una serata da vivere e condividere. Cena + spettacolo: € 40

Prenotazione obbligatoria: 350 533 1918 Info e prenotazioni

Cioccolata – Il cibo degli dei Domenica 8 marzo 2026 Una conversazione teatrale sorprendente e coinvolgente, tra storia, gusto e racconto. Dal mito degli dei alle corti europee, fino alle nostre tavole: la cioccolata diventa parola, memoria e piacere condiviso. Un viaggio tra cultura e sapore, in perfetto equilibrio tra divulgazione e teatro. Scopri l’evento

Volentieri segnaliamo: un teatro che si reinventa Su richiesta degli organizzatori, condividiamo una proposta teatrale innovativa promossa dal Teatro Reims, con la regia di Antonio Susini. Un format seriale dal vivo, come le serie TV… ma a teatro.

MIMER – Una fame di un altro mondo Anni ’80. Una compagnia teatrale bloccata dalla neve in un teatro di montagna isolato. Una rappresentazione che diventa terribilmente reale quando un antico predatore alieno mutaforma inizia a mietere vittime. Suspense, black comedy e horror si fondono in uno spettacolo a puntate con scenografie digitali su ledwall. Un format che reinventa il teatro episodio dopo episodio. Prima puntata a € 5

Offerta valida il 3 marzo 2026 – ore 20:15 / 21:45 Scopri il progetto Progetto promosso dal Teatro Reims – Regia di Antonio Susini.

Il teatro non entra nei luoghi per raccontarli.

Entra per ascoltarli. E per restituirci, per un istante, la voce di ciò che credevamo silenzioso. I posti sono limitati. Prenotazione consigliata.