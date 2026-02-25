www.teatrodellatoscana.it

27 > 28 febbraio, ore 21 | Nuovo Rifredi Scena Aperta

LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA

con Elio

e con Alberto Tafuri pianoforte

produzione International Music and Arts

Elio, accompagnato al pianoforte da Alberto Tafuri, mette in scena al Nuovo Rifredi Scena Aperta, il 27 e 28 febbraio, ore 21, un ironico viaggio alla ricerca di una riabilitazione di quel sentimento che sempre viene associato a momenti negativi.

La riscoperta della tristezza, temuta e rimossa nella società contemporanea, avviene attraverso le parole e le note di grandi artisti italiani e internazionali.

Dunque, Elio, Tafuri – suo compagno di strada in molte avventure musicali, da X Factor agli spettacoli degli ultimi anni – e un repertorio speciale, potremmo dire dell’anima o della psiche o dell’inconscio, chissà. Attraverso le parole e le note di grandi artisti – da Catullo a Virginia Woolf, da Munch a Paperino – cercano di restituire nobiltà e necessità a questo sentimento che attraversa la storia dell’arte e ogni forma di espressione umana. L’intento è mostrare come la tristezza possa essere anche una fonte di riflessione e di crescita.

Per bilanciare l’intensità del tema, lo spettacolo include anche opportuni inserimenti di canzoni allegre, offrendo così un antidoto al potenziale eccesso di malinconia.

Perché vederlo?

Un invito a riconciliarsi con le proprie ombre, scoprendo nella tristezza un’inaspettata forma di gioia.

Teatro di Rifredi

Via Vittorio Emanuele II, 303

Tel. 055.4220361/2

rifredi@teatrodellatoscana.it

Biglietti

Intero € 19

Ridotto Over65 e Convenzioni € 17

Ridotto Soci e Unicoop Firenze € 16

Ridotto Under35 e Abbonati € 15

I prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto.

Consulta le convenzioni aggiornate sul sito web.

Biglietteria

Aperta dal lunedì al sabato, ore 16 – 19

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria.

Online su teatrodellatoscana.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket

Punti Vendita Vivaticket

Le riduzioni over65 e under30 sono valide tutti i giorni.

La riduzione soci Unicoop Firenze è valida per la prima recita.

