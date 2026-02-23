Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 22 febbraio al 1 marzo

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz a Roma
Spazio agli eventi della settimana, dal 22 febbraio al 1 marzo all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz a Roma.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONEDomenica 22 febbraio
Alessandro Bergonzoni
Arrivano i Dunque
Sala Petrassi ore 18
Domenica 22 febbraio
Lezioni di Storia
Jacopo Veneziani
Parigi 1900. La Belle Époque
Sala Sinopoli ore 11
Venerdì 27 febbraio
Sabato 28 febbraio
Domenica 1 marzo
Paolo Fresu
Kind of Miles
Sala Sinopoli ore 21
Domenica 1 marzo
Max Richter
Sala Santa Cecilia ore 20
Domenica 1 marzo
Jazz Campus Orchestra
“L’Universo del Jazz: ieri, oggi e domani
(dal Ragtime a Esperanza Spalding, ai nostri ragazzi)”
Teatro Studio Gianni Borgna ore 18
MOSTRE
Eva Frapiccini Dreams Archive
Fino all’8 febbraio 2026
AuditoriumArte dalle ore 17 alle ore 21
Ingresso libero
Caterina Silva
Sette tele
Fino all’8 febbraio 2026
Foyer Sinopoli – Ingresso libero
Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21
CASA DEL JAZZ
Domenica 22 febbraio
Enrico Zanisi
Sala Armando Trovajoli ore 18
Venerdì 27 febbraio
Enrico Pieranunzi
Intorno a Bill Evans
Sala Armando Trovajoli ore 19.30
Sabato 28 febbraio
Enrico Pieranunzi & Simona Severini
Sala Armando Trovajoli ore 19.30
Domenica 1 marzo
Enrico Pieranunzi
Youth Trio
Sala Armando Trovajoli ore 18.00