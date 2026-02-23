EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, Kind of Miles apre il ciclo dedicato a Miles Davis

Redazione Roma
Paolo Fresu nuovo artista residente dell’Auditorium Parco della Musica

 

Sarà “kind of Miles” ad aprire il ciclo di spettacoli e concerti che la Fondazione Musica per Roma dedica al centenario della nascita di Miles Davis.
Lo spettacolo, in scena venerdì 27, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 alle ore 21 in Sala Sinopoli, segna anche l’avvio della residenza artistica di Paolo Fresu all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
“kind of Miles” è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario del grande trombettista statunitense, scomparso nel 1991.
Prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, lo spettacolo unisce il racconto personale di Fresu a un percorso musicale originale che ripercorre la vita, la musica e le relazioni artistiche di una delle personalità più influenti del Novecento. In scena assieme a Fresu una formazione d’eccezione: Bebo Ferra, Christian Meyer, Dino Rubino, Federico Malaman, Filippo Vignato, Marco Bardoscia e Stefano Bagnoli. La regia è firmata da Andrea Bernard.

Paolo Fresu artista residente di Auditorium a parco della Musica
Tra i musicisti europei più autorevoli e riconosciuti sulla scena internazionale, Paolo Fresu è il nuovo Artista Residente della Fondazione Musica per Roma.
La residenza si svilupperà lungo tutto il 2026 e prende avvio proprio con “kind of Miles”, primo tassello di un percorso più ampio dedicato a Miles Davis.
Nel corso dell’estate, nell’ambito della stagione Summertime alla Casa del Jazz, Fresu tornerà in scena con due appuntamenti: il 13 giugno con il PAF Trio insieme ad Antonello Salis e Furio Di Castri e il 24 luglio con il progetto “Trama latina” in trio con David Linx e Gustavo Beytelmann, omaggio ad alcuni grandi compositori e interpreti della musica sudamericana.

Fondazione Musica per Roma celebra Miles Davis
Le celebrazioni per il centenario di Miles Davis proseguiranno con altri progetti originali prodotti dal Centro di Produzione Musica della Fondazione.
Il 16 giugno alla Casa del Jazz andrà in scena il tributo “Miles” di Stefano Di Battista, mentre il 17 luglio Fabrizio Bosso sarà protagonista con la nuova formazione residente CdJ Orchestra in “Sketches of Spain” di Miles Davis e Gil Evans, eseguito sulle partiture originali. Nell’ambito del Roma Summer Fest, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è inoltre atteso il ritorno del bassista e compositore statunitense Marcus Miller (20 luglio), storico collaboratore di Miles Davis con cui ha firmato album divenuti pietre miliari come “Tutu”, “Amandla” e “Siesta”.

