Fulvio Ervas inaugura a Jesolo Letture Improvvise

A Jesolo Fulvio Ervas inaugura Letture Improvvise con “Narrare il valore del territorio”, tra racconto e musica dal vivo.

Prende il via domenica 1 marzo 2026 la quarta edizione di Letture Improvvise, la rassegna organizzata dal Comune di Jesolo in collaborazione con nusica.org e con il sostegno del Ministero della Cultura. Tre domeniche pomeriggio alla Biblioteca Civica di Jesolo in cui letteratura, narrazione e improvvisazione musicale si incontrano, dando vita a un’esperienza in cui il racconto si fa suono e la musica diventa narrazione.

Ad aprire il percorso, alle ore 17.00, è Fulvio Ervas, tra gli autori veneti più letti e riconoscibili. Ha esordito nella narrativa con il racconto La lotteria, raggiungendo la notorietà nazionale con la serie dell’ispettore Stucky — a partire da Commesse di Treviso (2006) — e con il romanzo Se ti abbraccio non aver paura (2012), dedicato con delicatezza al tema dell’autismo e diventato anche film per la regia di Gabriele Salvatores. Alla sua produzione letteraria si è affiancato il successo televisivo con la serie RAI dedicata all’ispettore Stucky, con Giuseppe Battiston protagonista.

Fulvio Ervas inaugura la quarta edizione di Letture Improvvise

Con Narrare il valore del territorio, Ervas costruisce un racconto corale attorno ai suoi testi, attraversando le trasformazioni del Veneto tra urbanizzazione, campagna, industrializzazione e futuro. A guidare la conversazione è Daniele Marcassa, conduttore e comunicatore veneto che ha fatto del racconto del territorio la cifra della sua carriera: da Linea Verde (RAI Uno) al progetto PerDiPiave, viaggio narrativo lungo il fiume premiato con il Sea Heritage Award, fino alla conduzione di Zanzega su Antenna 3, dedicata a musica, tradizioni ed enogastronomia veneta.

Le domande e i temi si intrecciano con il percorso di Ervas e con i paesaggi del Basso Piave, in un dialogo aperto e, in parte, improvvisato, in pieno spirito con il nome della rassegna.

Sara Righetto e Alessandro Pasqual: musica dal vivo e improvvisazione

A fare da contrappunto sonoro sono Sara Righetto (voce) e Alessandro Pasqual (chitarra), duo affiatato che collabora stabilmente nel progetto Aglio Olio e Swing. Righetto, cantante e frontwoman attiva da oltre vent’anni in progetti di area jazz e blues, si esibisce in tutta Italia. Pasqual, diplomato con il massimo dei voti in chitarra jazz al Conservatorio di Padova, è chitarrista e arrangiatore: collabora con formazioni in ambiti che vanno dal pop al jazz e ha portato la sua UniPD BigBand ad aprire Umbria Jazz 2021. Musiche e improvvisazioni in programma dialogano con i temi ambientali e con l’identità del territorio veneto, intervenendo tra i passaggi narrativi.

Laboratorio di musica per bambini

In occasione dell’appuntamento, a partire dalle ore 16.45 e in contemporanea all’incontro, la Biblioteca Civica ospita un laboratorio di musica per bambini (5–9 anni) a cura di Lorenza Bano. I partecipanti esploreranno i principali elementi musicali attraverso improvvisazione, voce e gioco, lavorando sull’ascolto attivo in gruppo. Ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a staff@nusica.org.

Biglietti € 2 online su OOOH.EVENTS | € 3 in biglietteria (in loco)

Per informazioni staff@nusica.org | 327 4610693