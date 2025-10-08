Sabato 11 Ottobre 2025, ore 21.00

Venezia 8 ottobre 2025

Dopo il sold out delle ultime edizioni ritorna sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) la stand up comedy. Un ciclo di spettacoli, curati da Nicolò Falcone che, propone gli artisti più rappresentativi della scena italiana.

A dare il via, sabato 11 ottobre 2025, ore 21,00, “Fallito e contento” il nuovo show ironico e satirico di Luca Tramatzu. Il comico torinese porterà il pubblico nei suoi ricordi d’infanzia, il rapporto con i parenti e relativi aneddoti ma anche un’escursione tra bombe e santi, con al centro di tutto i fallimenti personali. Quelle sconfitte che l’autore definisce “belli e importanti come opere d’arte. Perché nel fallimento si può trovare la felicità”.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l’artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell’essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e – nello specifico – le certezze dello spettatore.

