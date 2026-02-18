“MARLENE DIETRICH” di e con NATALIA SIMONOVA

|
Dopo il successo di Greta Garbo, Natalia Simonova torna il 4 e 5 marzo al Teatro Porta Portese con Marlene Dietrich
Dopo il grande successo ottenuto con Greta Garbo, Natalia Simonova torna sul palco del Teatro Porta Portese con Marlene Dietrich, nuovo appuntamento della rassegna teatrale Hollywood – La Fabbrica dei Sogni, progetto di ampio respiro da lei ideato, diretto e interpretato.
La rassegna è dedicata a tre figure femminili scolpite nella memoria del cinema mondiale – Greta Garbo, Marlene Dietrich e Marilyn Monroe – e propone un percorso raffinato che intreccia teatro, musica e narrazione, restituendo al pubblico la dimensione più autentica e umana di tre icone senza tempo. Lontana dalla retorica del mito, Natalia Simonova costruisce ritratti essenziali e profondi, affidati a una drammaturgia nitida, a trasformazioni sceniche di rara precisione e ad atmosfere che evocano la magia della Hollywood classica.
In scena il 4 e 5 marzo 2026, Marlene Dietrich – L’Angelo Azzurro della Ribellione racconta il viaggio di una donna partita da Berlino per conquistare Hollywood e il mondo, diventando simbolo di eleganza, forza e libertà. Attrice straordinaria e cantante dalla voce inconfondibile, Dietrich emerge come figura anticonformista e coraggiosa, capace di scardinare le regole della femminilità del suo tempo.
Tra musiche, ironia e suggestioni da cabaret, lo spettacolo attraversa i grandi successi, le luci della fama e le canzoni più amate, ma lascia spazio anche al lato più intimo e fragile della diva: la solitudine, i silenzi, il prezzo pagato per l’indipendenza. In un passaggio particolarmente delicato affiora il rapporto con la figlia Maria Riva, presenza costante e discreta, memoria vivente della donna oltre il mito, interpretata in scena da Diletta Cappannini. Attraverso questo legame si rivela una Marlene sorprendentemente affettuosa e profondamente presente nel ruolo di madre.
Con Hollywood – La Fabbrica dei Sogni, Natalia Simonova conferma la sua capacità di trasformarsi e di emozionare, raccontando la complessità dell’universo femminile con uno sguardo colto, rigoroso e coinvolgente. Marlene Dietrich è uno spettacolo intenso, che restituisce al pubblico non solo una grande diva del Novecento, ma una donna vera, capace ancora oggi di parlare a tutti, senza tempo e senza confini.
INFORMAZIONI TECNICHE E TEATRO
MARLENE DIETRICH
Date: 4 E 5 Marzo 2026
Orario: ore 21.00
Luogo: Teatro Porta Portese – Via Portuense 102, Roma – 00153
Telefono: 351 349 3695
Email: teatroportaportese@gmail.com