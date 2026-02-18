ProsaRoma

“MARLENE DIETRICH” di e con NATALIA SIMONOVA

Redazione
Redazione
39
Arsenico e vecchi merletti
I bemolli sono blu con Filippo Timi e Giuseppe Albanese
“LA MANDRAGOLA” di Niccolò Machiavelli. Produzione Tieffe Teatro. In scena fino al 3 luglio al TIEFFE Teatro Menotti
Il servitore di due padroni
ReProduction
Condividi questo articolo
Articolo precedente I grandi dittatori

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

“MARLENE DIETRICH” di e con NATALIA SIMONOVA
Prosa Roma
I grandi dittatori
Brescia Prosa
ALICE MANGIONE CRUDA E NUDA
Milano Monologo
Giuliana Gianfaldoni makes “dream debut” as Lucia di Lammermoor in iconic Toulouse production
Concerto