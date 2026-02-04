“Salime quartet” in concerto

Il viaggio sonoro del quartetto d'archi di scena venerdì 6 febbraio alle 18 nella sala concerti di palazzo De' Nobili

A Catanzaro gli Amici della Musica presentano il viaggio sonoro del Salime Quartet

Un viaggio dentro le possibilità espressive del sax. Venerdì 6 febbraio, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, all’interno della rassegna dell’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, sarà protagonista il Salime Quartet composto da Francesco Salime (sax soprano), Armando Pagnotta (sax alto), Mimmo Romano (sax tenore) e Paolo Fiorillo (sax baritono).

La Presidente degli Amici della Musica sottolinea così il valore dell’appuntamento: «Questo concerto rappresenta un viaggio nella versatilità del sax, uno strumento che sa essere voce, respiro, colore. Il Salime Quartet ci ricorda quanto la musica possa ancora sorprenderci, emozionarci e farci sentire parte di qualcosa di vivo».

La cultura del quartetto di sax in ambito classico nasce soprattutto in Francia, dove lo strumento, inventato a metà Ottocento, ha trovato terreno fertile per svilupparsi in modo colto e raffinato. È proprio da questa tradizione che il Salime Quartet trae ispirazione, costruendo un repertorio che attraversa secoli e stili, dalla musica barocca al ragtime, fino alle atmosfere urbane e sensuali di Piazzolla.

«Con questo concerto – ha dichiarato Francesco Salime – con i nostri sassofoni emuleremo un vero e proprio quartetto d’archi, con la stessa cura timbrica, la stessa profondità espressiva, ma con una dinamica più ampia, capace di spingersi dal soffio più impalpabile al suono pieno e travolgente».

Il concerto del Salime Quartet si aprirà con tre sonate di Domenico Scarlatti, pagine nate per clavicembalo che, trasfigurate dal quartetto, acquisteranno una nuova luce. Il Presto giocoso correrà con leggerezza, l’Andante cantabile si farà voce umana, morbida e intima, mentre lo Scherzo giocherà con i timbri come se fossero pennellate di un affresco.

Seguirà l’Introduction et variations sur une ronde populaire di Gabriel Pierné, un brano che il quartetto ha inciso nel 1997 e che ha trovato spazio anche nelle trasmissioni di Rai Radio 3 per la sua originalità e per la brillantezza virtuosistica con cui reinventa un tema popolare.

Il Grave et Presto di Jean Rivier, anch’esso presente nel loro storico CD, mette in scena un contrasto netto: un primo movimento solenne, seguito da un secondo che ne esalterà la precisione e la complicità dei quattro musicisti. Il viaggio prosegue poi con Astor Piazzolla e le sue tre “cartoline” di Buenos Aires: Bordel 1900, ruvido e pulsante; Café 1939, intriso di malinconia elegante; Night Club 1960, dove il tango nuevo si apre al jazz e alla notte.

La Suite Ellénique di Pedro Iturralde ci condurrà in Grecia, tra danze tradizionali, improvvise svolte funky, valzer sospesi e ritmi mediterranei che sembrano accendere il respiro del quartetto. Il clima cambierà con Original Rags di Scott Joplin, un ragtime brillante e irresistibile, e con il Chinese Rag di Jean Matitia, un gioco ironico e virtuosistico che mescolerà ragtime e suggestioni orientali con sorprendente naturalezza.

Ciò che rende unico questo concerto è la capacità del Salime Quartet di trasformare ogni brano in un racconto. I sax diventeranno voci, archi, fiati, talvolta persino un’intera orchestra immaginaria. Con le loro magiche sonorità ci condurranno in un mondo fatto di colori, spazi, movimenti. Sarà un’esperienza che unirà tecnica, sensibilità e una rara capacità di far emergere l’anima di ogni pagina.

Sarà possibile assistere al concerto del Salime Quartet con l’abbonamento per l’anno 2026 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Domenico Scarlatti

Tre sonate (dalle sonate per clavicembalo K427, K 474, K 519)

Presto giocoso

Andante cantabile

Scherzo

Gabriel Pierné

Introduction et variations sur une ronde populaire

Jean Rivier

Grave et Presto

Astor Piazzolla

Bordel 1900

Café 1939

Night Club 1960

Pedro Iturralde

Suite Ellénique

Kalamatianos

Funky

Valse

Kritis

Scott Joplin

Original rags

Jean Matitia (pseudonimo di Christian Lauba)

Chinese Rag