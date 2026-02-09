Teatro Greco, A qualcuno piace caldo

Dal 13 al 22 febbraio

Dal 13 al 22 febbraio il Teatro Greco di Roma ospita A qualcuno piace caldo di Mario Moretti con Euridice Axen, Giulio Corso, Gianluca Ferrato, liberamente ispirato all’omonimo cult di Billy Wilder.

Allestire per il Teatro un titolo così unico e inimitabile è certo un’impresa da far tremare le vene ai polsi. Fortunatamente aver portato al successo una commedia della stessa levatura come

“Arsenico e vecchi merletti” con Giulia Lazzarini e Annamaria Guarnieri mi conforta non poco. Ma mentre “Arsenico” si svolge tutto nella gotica villa delle ziette, qui ci troviamo di fronte a decine di ambienti diversi, compresi spiagge e yacht di gran lusso. Ma con pochi oggetti e soprattutto con l’aiuto di tecnologia e videoproiezioni l’impresa non è stata impossibile.

Ho la fortuna di disporre di un cast eccezionale: Euridice Axen, attrice duttilissima e donna bellissima nei panni che furono di Marilyn Monroe, Giulio Corso giovane attore tra i migliori in Italia che ho già diretto in “Testimone d’accusa” (guarda caso un dramma giudiziario già adattato cinematograficamente da Billy Wilder) nel ruolo che fu di Tony Curtis e Gianluca Ferrato, attore da me prediletto, tra i pochi che eccelle nel comico e nel drammatico, che si cimenta con il ricordo di Jack Lemmon. E con loro un nutrito gruppo di caratteriste/i. La commedia che ho messo in scena, libero adattamento della trama del film, fu scritta nel 1987 da Mario Moretti, indimenticato autore italiano e grande organizzatore culturale.

E per finire vi rivelerò una curiosità:più di 50 anni fa (ero un ragazzino) ebbi la fortuna di fare la

comparsa nel film “Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?”. Il regista era Billy Wilder e il protagonista maschile Jack Lemmon! Ovvero i due regali più grandi che il cinema americano ci abbia fatto da quando i fratelli Lumiere hanno inventato il cinematografo. Eravamo in aliscafo tra Napoli e Ischia e naturalmente si giravano delle scene.

I due geni erano di una semplicità disarmante, chiacchieravano nelle pause amabilmente con tutti e traspariva dai loro comportamenti un affetto e una serenità senza pari. A un certo punto della traversata si sedettero nella fila di poltrone davanti a me a chiacchierare animatamente.

Chiesi, ero molto curioso, al direttore di produzione di cosa stessero parlando, immaginando un

dialogo sui massimi sistemi filmici, ed egli candidamente mi rispose: “Stanno decidendo dove

andare a mangiare il coniglio all’ischitana…”. Credo sia questo il segreto di un genio: “l’impresa

eccezionale è essere normale” (Lucio Dalla)

Geppy Gleijeses

ORARIO SPETTACOLI

venerdì 13 febbraio ore 20.30

sabato 14 febbraio ore 19.00

domenica 15 febbraio ore 17.00

giovedì 19 febbraio ore 17.00

venerdì 20 febbraio ore 20.30

sabato 21 febbraio ore 19.00

domenica 22 febbraio ore 17.00