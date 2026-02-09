Teatro Sala Umberto, Come sedurre un femminista

Dal 12 al 22 febbraio 2026 con Susy Laude e Dino Abbrescia

Dal 12 al 22 febbraio il Teatro Sala Umberto dei Roma ospita Susy Laude e Dino Abbrescia insieme per la commedia Come sedurre un femminista di Samantha Ellis.

Presenta

Susy Laude e Dino Abbrescia in una commedia sentimentale che alterna ironia e profondità.

Kate, una giornalista brillante e disillusa, stanca degli uomini narcisisti e manipolatori, incontra Steve ad una festa in maschera. Nasce una storia inattesa.

Tra aspettative romantiche, genitori ingombranti, fidanzati invadenti e matrimoni disastrosi lo spettacolo mette in scena con ironia la sfida dell’essere coppia esplorando i temi dell’identità, della parità e della libertà di essere sé stessi, anche – e soprattutto – in amore.

NOTE DI REGIA

Questo è proprio il caso classico in cui la protagonista femminile Kate, disillusa, trova in Steve, ciò che intimamente ha sempre desiderato ma non crede possibile: l’Amore, decisamente inaspettato.

Un testo che mette in evidenza e ci fa ragionare sulle radici di un modello sociale figlio di un pensiero dominante conseguenza dei rapporti di forza tra i generi.

Così il femminismo, in questa storia, dialoga con l’educazione e con i modelli che impariamo a emulare. Gli stereotipi di genere sono radicati, ma possono essere scardinati attraverso un percorso consapevole? L’emancipazione — per entrambi i generi — nasce dal coraggio di liberarsi dal retaggio familiare e culturale che ci plasma.

È il cammino che compiono Kate e Steve: un viaggio divertente, tenero e a tratti doloroso, che li porterà a crescere, a riconoscersi e a trovare insieme la loro identità più autentica. Come accade in tutte le grandi storie d’amore.»

SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

Gio 12/02 20:30

Ven 13/02 20:30

Sab 14/02 16:00

Dom 15/02 16:00

Gio 19/02 20:30

Ven 20/02 20:30

Sab 21/02 16:00

Dom 22/02 16:00

Prezzo biglietto da 25 € a 18 € disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

_________________________________________________________________________