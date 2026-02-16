Al Teatro Cartiere Carrara di Firenze
Giovedì 19 febbraio 2026 – ore 21
Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze
THE BEATBOX
THE BEATLES LEGEND
I biglietti (posti numerati da 33 a 48 euro) sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it
“The Beatles Legend” – questo il titolo dello spettacolo – si articola in cinque quadri, ognuno dedicato a un momento cruciale della storia del quartetto di Liverpool. Ogni fase è accompagnata da cambi di scena e costumi fedelmente riprodotti, mentre i contributi video, proiettati su un grande schermo, arricchiscono la narrazione con immagini d’archivio, animazioni e filmati d’epoca. Elementi visivi che trasformano il palco in una macchina del tempo, immergendo gli spettatori nelle atmosfere iconiche che hanno segnato un’era.
A dare vita a questo progetto sono musicisti dal curriculum più che nobile che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. L’uso di strumenti originali e abiti di scena realizzati dagli stessi atelier che vestirono il quartetto originale contribuisce a una ricostruzione storica impeccabile.
Info spettacolo
Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it
Biglietti
Poltronissima Gold 48 euro
Poltronissima Centrale 45 euro
Poltronissima Laterale 43 euro
Platea 36 euro
Galleria Centrale 36 euro
Galleria Laterale 33 euro
Prevendite
Teatro Cartiere Carrara www.teatrocartierecarrara.it
Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)
TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)