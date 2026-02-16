THE BEATBOX THE BEATLES LEGEND

La leggenda dei Beatles da rivivere tutta in una sera, in un’esperienza multimediale che fonde musica dal vivo, strumenti d’epoca, giochi di luce e spettacolari contributi video. A trasportare il pubblico attraverso la straordinaria carriera dei Fab Four saranno The Beatbox, riconosciuta come la migliore formazione beatlesiana in Europa, giovedì 19 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

I biglietti (posti numerati da 33 a 48 euro) sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti- vendita (tel. 055.210804).

“The Beatles Legend” – questo il titolo dello spettacolo – si articola in cinque quadri, ognuno dedicato a un momento cruciale della storia del quartetto di Liverpool. Ogni fase è accompagnata da cambi di scena e costumi fedelmente riprodotti, mentre i contributi video, proiettati su un grande schermo, arricchiscono la narrazione con immagini d’archivio, animazioni e filmati d’epoca. Elementi visivi che trasformano il palco in una macchina del tempo, immergendo gli spettatori nelle atmosfere iconiche che hanno segnato un’era.

A dare vita a questo progetto sono musicisti dal curriculum più che nobile che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. L’uso di strumenti originali e abiti di scena realizzati dagli stessi atelier che vestirono il quartetto originale contribuisce a una ricostruzione storica impeccabile.

