Trento

The Face of the Bass Clef

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
41
The Face of the Bass Clef

Una rilettura del repertorio di Ornette Coleman tra rigore cameristico e improvvisazione

Esce per nusica.org Face of the Bass Clef, progetto discografico di Ornetrio Tangheri e i Lestofanti della 19F che rilegge il repertorio di Ornette Coleman attraverso un organico inusuale: un trio per basso, violoncello e sax tenore, sospeso tra scrittura cameristica e improvvisazione.

Contents
Una rilettura del repertorio di Ornette Coleman tra rigore cameristico e improvvisazioneRileggere Ornette Coleman tra scrittura e improvvisazioneUn trio cameristico nel registro graveScrittura, forma e libertà improvvisativa

Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 febbraio 2026, preceduto dal singolo Una Muy Bonita (13 febbraio).

Rileggere Ornette Coleman tra scrittura e improvvisazione

Il progetto nasce da una ricerca musicale avviata da Paolo Jus, affrontando la musica di Ornette Coleman non come semplice omaggio, ma come materiale da rimettere in gioco attraverso la scrittura e l’improvvisazione. Un percorso sviluppato inizialmente in ambito accademico e poi maturato come progetto autonomo, con una fisionomia precisa. Pubblicato da nusica.org, Face of the Bass Clef è il 40° album della label trevigiana.

Un trio cameristico nel registro grave

Il titolo del disco richiama The Face of the Bass, brano di Coleman, e chiarisce la prospettiva del progetto, pensata a partire dalla chiave di basso. Il baricentro timbrico è collocato nel registro grave, con i tre strumenti chiamati a condividere lo stesso spazio sonoro e a contribuire in modo paritario alla costruzione dell’armonia. Il trio è composto da Paolo Jus al basso, Mariano Bulligan al violoncello e Giorgio Giacobbi al sax tenore, in un dialogo costante tra scrittura, improvvisazione e attenzione al suono come materia espressiva.

The Face of the Bass Clef

Scrittura, forma e libertà improvvisativa

«Il mio incontro con Ornette Coleman è stato spiazzante – racconta Paolo Jus –. Mi aspettavo un free “estremo”, e invece ho trovato una musica precisa, ritmica, dove ogni gesto ha un peso e una direzione. Mi interessa il punto in cui la scrittura si apre e diventa improvvisazione senza perdere coerenza: non libertà come arbitrio, ma libertà come scelta, dentro un linguaggio condiviso.»

Il disco si muove lungo una tensione costante tra rigore formale e apertura improvvisativa, attraversando differenti modalità di relazione tra struttura e libertà. I brani alternano momenti più strutturati ad altri di maggiore apertura, fino a una ricomposizione finale che restituisce l’improvvisazione come pratica consapevole e condivisa.

Produzione
Pubblicato da nusica.org, 2026

Per informazioni
www.nusica.orginfo@nusica.org

Ti Potrebbero Interessare Anche

GRAN FINALE PER IL TRENTENNALE DE I SUONI DELLE DOLOMITI
I SUONI DELLE DOLOMITI
The Face of the Bass Clef
XXVI edizione del Religion Today Film Festival 
Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia
TAGGED:
Condividi questo articolo
ByGiuseppe Bettiol
Follow:
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
Articolo precedente Teatro Furio Camillo, al via Teatro degli assaggi

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

The Face of the Bass Clef
The Face of the Bass Clef
Trento
Teatro Furio Camillo, al via Teatro degli assaggi
Evento Festival/Rassegna Roma
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, al via il Festival Un solo Mare
Festival/Rassegna Roma
Teatro Kopó, arriva l’incanto delle bolle giganti
Evento Roma