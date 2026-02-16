“The prudes” e così si salva la coppia

Al teatro del Grillo di Soverato (Catanzaro) la commedia di Neilson piace tanto. Splendidi Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci

Le crisi di coppia, pur normali nel corso degli anni, si dirà, quando non trovano un rimedio, costituiscono il primo anello debole di una società che, in qualche modo, si disaggrega; per cui, cosa fare per evitare che le coppie si sciolgano? L’ideale sarebbe che le stesse coppie sappiano individuare un metodo efficace per evitare che ciò possa accadere.

Ebbene, in “The prudes” la commedia scritta da Antony Neilson che è stata portata sul palcoscenico del teatro del Grillo di Soverato (Catanzaro) di cui è direttore artistico Claudio Rombolà è stata la rappresentazione esemplare di una di queste crisi e del tentativo di trovare la chiave di volta al loro problema. Con un tocco originale in più, però. Il pubblico entra in sala mentre Jessica (interpretata da una grande Carlotta Proietti) e James (interpretato da un altro grande Gianluigi Fogacci che ne ha pure curato la regia) lo “ricevono”. E’ come se il pubblico entrasse a casa loro e divenisse un “ospite” in più.

Una volta che gli spettatori si sono accomodati, sono i due protagonisti a disvelare il loro problema. Un rapporto che “dura” da circa dieci anni e che è quasi irrimediabilmente compromesso, potrebbe risolversi soltanto nel caso in cui loro riescano a mettere in pratica l’unico atto che potrebbe “risollevarlo”: fare sesso di fronte alla stessa platea. Con quest’ultima che così potrebbe anche, eventualmente, esprimere un’opinione al riguardo e poter dare una “mano” per salvare la coppia. E’ come se s’instaurasse il “complice” tentativo della coppia con la platea per raggiungere l’obiettivo che il duo si era prefissato, sia pure in modo “imbarazzato” da parte di Jessica e James e, che non può, inevitabilmente lasciare indifferente un pubblico “sornione”.

Per cui la commedia bella e “provocatoria” suscita un interesse crescente e interessato del pubblico che si sente, a sua volta, partecipe. Le gags, le battute, le allusioni, sono esilaranti e provocano risate e sorrisi continui. Jessica e James dialogano tra di loro, creano la suspense, s’incoraggiano vicendevolmente pur di andare a letto…

Durante questi reiterati tentativi, ciascuno di loro a modo proprio e, volta per volta, dichiara la sua condizione personale, il suo vissuto, – e i segreti dell’altro – insomma i motivi per cui sono diventati così distaccati. Lo fanno davanti al pubblico divenuto uno straordinario “confidente”: al pubblico vengono raccontate quali siano state le cause che abbiano indotto la crisi, dei tentativi superati di portare avanti un difficile rapporto ma che purtuttavia è proseguito tra alti e bassi fino alla crisi irrimediabile di quella sera che avrebbe potuto essere “superata” soltanto da una serata di sesso sfrenato. Il sesso dunque come strumento risolutore di tutti i loro mali per evitare che sopraggiunga la fine… Ma, alla fin fine, la soluzione arriverà…