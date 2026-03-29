Afrodite: teatro danza di ArteStudio

Palazzo Massimo - Museo Nazionale Romano

ArteStudio e il Museo Nazionale Romano, diretto da Federica Rinaldi,

propongono tre eventi: martedì 31 marzo a Palazzo Massimo sarà la volta di AFRODITE, a cura di Riccardo Vannuccini e realizzata con Alessandra Marini, Pietro Freddi, Chiara Giangrande, Gabriele Guerra, Silvia Fasoli, Sofia Russotto, Maria Santuzzo, Sabrina Biagioli, Agata Alma Sala, con la partecipazione delle ragazze e i ragazzi del Centro Sabelli e della Scuola Borgoncini Duca che aderiscono al progetto UNA STANZA PER OFELIA co-finanziato dall’Unione Europea e con il sostegno del MiC.

Ad Aprile il progetto cambia sede e si sposta a Palazzo Altemps con due date.

Il 14 aprile nella Sala del Galata di Palazzo Altemps con AFRODITE 25’, a cura di Riccardo Vannuccini con Alessandra Marini, Pietro Freddi, Chiara Giangrande, Gabriele Guerra, Silvia Fasoli, Sofia Russotto, Maria Santuzzo, Sabrina Biagioli, Agata Alma Sala, Alba Bartoli, Maria Sandrelli. La performance, liberamente ispirata alla statua di Afrodite, affascinante e di conturbante bellezza, con una posa in movimento che suggerisce libertà e presenza scenica, intende proporre un’archeologia dello sguardo con gli artisti che accompagneranno il pubblico nella visione segreta e misteriosa della dea attraverso prospettive inedite del guardare e del conservare la memoria dello sguardo.

Il 28 aprile ArteStudio si esibisce nel cortile di Palazzo Altemps con IL COLLEZIONISTA, a cura di Yoko Hakiko; ispirata al collezionismo, al restauro, ai ritrovamenti e alle acquisizioni, dove l’intrigo di scale, corridoi e sale dell’edificio diventano metafora della vicenda umana e al tempo della complessità, e gli artisti – e il pubblico – non sono soltanto ospiti, ma indagatori di quel flusso che trattiene passato e futuro

Il progetto di ARTESTUDIO, composto da attività sceniche e laboratoriali dedicate al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni e dei comportamenti riferibili alla violenza sulle donne e sulle persone fragili in genere, esplora qui il tema in una relazione fra abitanti e città facendo dello spazio museale il luogo principale di nuove forme di cittadinanza attraverso un rapporto in sensi con la tradizione e il futuro culturale del nostro Paese, utilizzando la performance artistica nei luoghi d’arte come strumento di ricerca e comprensione della vicenda umana, in questo caso stabilendo una relazione originale con gli spazi museali di Palazzo Massimo e Palazzo Altemps.

ARTESTUDIO è un’associazione culturale riconosciuta che lavora professionalmente nel campo artistico e del sociale da trenta anni collaborando continuativamente con diversi Enti e Amministrazioni. Il palcoscenico diviene luogo nel quale è messa in scena la riflessione sulla contemporaneità. Oltre a collaborare con i più importanti teatri di Roma e d’Italia, realizza attività artistiche in ambienti extra teatrali quali le carceri, i Centri di Igiene Mentale, le ASL, i centri di accoglienza per rifugiati, le zone di guerra. L’obiettivo è contribuire all’integrazione all’interno della società delle fasce più deboli attraverso gli strumenti offerti dall’attività artistica.

Il progetto UNA STANZA PER OFELIA è finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione “Realizza il Cambiamento” nell’ambito del progetto NORA against GBV cofinanziato dall’Unione Europea e intende contribuire alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne in Italia attraverso il sostegno, il potenziamento e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile (OSC) attive a livello nazionale, regionale e locale. UNA STANZA PER OFELIA coinvolge cinquanta realtà attive in tutta Italia, creando così una rete del cambiamento in grado di ascoltare e rispondere ai bisogni specifici e concreti di ogni territorio e comunità.

AFRODITE

a cura di Riccardo Vannuccini

Palazzo Massimo

31 marzo 2026

ore 16.00, 17.00, 18.00

AFRODITE 25’

a cura di Riccardo Vannuccini

Palazzo Altemps

Sala del Galata

14 aprile ore 16.00, 17.00, 18.00

IL COLLEZIONISTA

a cura di Yoko Hakiko

Palazzo Altemps

Cortile

28 aprile ore 16.00, 17.00, 18.00

performance di teatro danza

Progetto UNA STANZA PER OFELIA

Durata performance 20’ circa

La performance è inclusa nel biglietto del museo

ArteStudio: http://artestudioteatro.it/

Museo Nazionale Romano

Palazzo Altemps

Terme di Diocleziano

Palazzo Massimo

Crypta Balbi (chiusura temporanea)

Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)

www.museonazionaleromano.beniculturali.it