Beethoven e Cherubini: due stili che illuminano un’epoca

Ceretta sul podio, Consonni splendida solista al pianoforte

Mercoledì 11 marzo 2026 al Teatro Verdi di Firenze Diego Ceretta guida l’ORT tra la tensione trattenuta del Terzo concerto di Beethoven – con Martina Consonni al pianoforte – e la compattezza teatrale della Sinfonia di Cherubini. Repliche a Figline (6), Marradi (7), Poggibonsi (9), Pisa (10).

Dopo la tournée in Spagna, Diego Ceretta e l’Orchestra della Toscana arretrano di qualche decennio e mettono a fuoco un punto sensibile della storia musicale: il primo quarto dell’Ottocento, quando il linguaggio classico si tende, si complica, cambia pelle. Il programma accosta due modi diversi – e sorprendentemente comunicanti – di abitare quella stagione: Ludwig van Beethoven, nel momento in cui il concerto per pianoforte smette di essere “brillante” e diventa terreno drammatico; e Cherubini, fiorentino trapiantato a Parigi, che proprio Beethoven guardava come a una guida ideale.

Il Concerto n. 3 in do minore op. 37 è un’opera di passaggio, carica di energia trattenuta. L’orchestra non è cornice: espone, incalza, discute. Il pianoforte entra e deve conquistarsi spazio, con una scrittura che chiede affondo, articolazione, lucidità. Il Largo apre una zona sospesa, quasi privata; il Rondò, con lo scarto finale verso il maggiore, scioglie l’ombra in una luce più mobile e teatrale. È Beethoven che sperimenta e si misura con una nuova idea di forza.

A raccogliere questa sfida è Martina Consonni, pianista di forte personalità: tecnica solida, fraseggio naturale, un suono pieno senza compiacimenti. Un’artista già di casa nelle grandi sale europee, capace di unire chiarezza strutturale e immaginazione timbrica.

Nella seconda parte, la Sinfonia in re maggiore di Luigi Cherubini (1815), commissionata a Londra dalla Royal Philharmonic Society, mostra il volto meno atteso del compositore celebre per il teatro: un sinfonismo compatto, nervoso, lavorato con rigore contrappuntistico. Il modello haydniano è riconoscibile, ma sotto il nitore formale si avvertono inquietudini nuove: scarti armonici, densità improvvise, fiati che aprono “oasi” d’aria.

Beethoven lo stimava al punto da considerarlo, di fatto, il massimo dopo di sé. E Cherubini ricambiò con un gesto diventato simbolo: nel celebre ritratto di Ingres rifiutò la corona d’alloro che la Musa gli tendeva – «la corona a Beethoven». Un dettaglio che dice molto sulla statura morale, oltre che musicale, di questa pagina rara: l’unica sinfonia “pura” di Cherubini, riscoperta e difesa nel Novecento anche da Toscanini.

Accostare Beethoven e Cherubini non significa soltanto confrontare due stili, ma illuminare un’epoca da due lati diversi: Vienna e Parigi, il sinfonismo in trasformazione e il teatro che entra nell’orchestra. Un dialogo che, al Teatro Verdi – a pochi passi da Santa Croce, dove un monumento ricorda Cherubini tra i grandi italiani – acquista anche un valore simbolico.

Stagione concertistica 2025 – 26

Venerdì 6 marzo 2026, ore 21:00 – Figline (FI), Teatro Garibaldi

Sabato 7 marzo 2026, ore 16:30 – Marradi (FI), Teatro degli Animosi

Lunedì 9 marzo 2026, ore 21:00 – Poggibonsi (FI), Teatro Politeama

Martedì 10 marzo 2026, ore 21:00 – Pisa, Teatro Verdi

Mercoledì 11 marzo 2026, ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

Diego Ceretta direttore

Martina Consonni pianoforte

Orchestra della Toscana



Ludwig van Beethoven / Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra, op. 37

Luigi Cherubini / Sinfonia in re maggiore

