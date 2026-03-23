Da martedì 24 a domenica 29 marzo al Teatro Magnolfi debutta in PRIMA ASSOLUTA LA COMPAGNIA, uno spettacolo scritto e diretto da Consuelo Bartolucci e interpretato da Francesca Astrei (Premio Ubu 2025 come Miglior Attrice / Performer under 35), Pietro Giannini (Premio Ubu 2025 come Miglior Attore / Performer under 35), e Marco Selvatico (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).

Prodotto dal Teatro Metastasio di Prato e Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico, lo spettacolo intreccia la storia di una giovane compagnia teatrale con quella di Pinocchio per riflettere sulle implicazioni che la scelta di avere un figlio comporta nella vita di una coppia, dei singoli genitori e nelle loro identità.

La storia racconta di due giovani teatranti che si scoprono prossimi genitori mentre stanno lavorando a una rappresentazione di Pinocchio. Mentre si chiedono come fare per “prepararsi” alla genitorialità, in teatro si presenta un ragazzo che vuole fare un provino e lavorare con loro. È un adulto imprevedibile e capriccioso come un bambino, porta il caos nella loro vita e li mette in difficoltà ponendoli di fronte ai loro stessi limiti e alle bugie che si dicono a vicenda, esattamente come Pinocchio ha messo a soqquadro la vita del suo anziano babbo.

E se Geppetto incarna il sacrificio del genitore che mette i figli al centro di tutto e rinuncia a quello che materialmente ha o a quello che avrebbe potuto ottenere in futuro, e se la Fata turchina – intesa come la “mamma” di Pinocchio essendo colei che gli ha dato vita -muore per diventare altro e cambia completamente a causa della trasformazione del burattino, cosa succederà ai due giovani protagonisti della storia?

I piani si mischiano, la Compagnia teatrale diventa metafora del nucleo familiare: c’è budget per allargare la Compagnia? E per mettere su famiglia?

PREZZI BIGLIETTI: da € 10 a € 15 posto unico numerato

TUTTE LE INFO SU www.metastasio.it