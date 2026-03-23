Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21.00

“Hinterland” al Teatro Nuovo: in scena il nuovo lavoro di Federico Malvaldi

Pisa – Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21.00, il Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione, 16) ospita Hinterland, spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo pisano Federico Malvaldi, prodotto da Remuda Teatro.

Con protagoniste in scena Giulia Santilli e Veronica Rivolta, Hinterland racconta la storia di Lea e Cassie, due donne costrette a confrontarsi con un’esistenza segnata da precarietà, sogni infranti e relazioni complesse, in una società dove la realizzazione personale sembra riservata a pochi. Un racconto intenso e contemporaneo che esplora il peso delle origini, delle scelte e dei legami, restituendo uno spaccato umano fatto di fragilità, resistenza e possibilità inattese di riscatto.

Lo spettacolo si inserisce nel panorama della nuova drammaturgia italiana, confermando il talento di Federico Malvaldi, autore formatosi tra Pisa e Roma, dove ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e ha avviato il proprio percorso professionale. Dopo anni di formazione e lavoro nella Capitale, Malvaldi è oggi tornato a vivere e creare nel suo territorio d’origine, contribuendo attivamente alla crescita culturale della scena teatrale pisana.

Hinterland, segnalato nell’ambito di Situazione Drammatica | Il Copione per Hystrio Festival 2025, rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico dell’autore, sempre più attento alle urgenze del presente e alle trasformazioni sociali contemporanee.

Hinterland | sabato 28 marzo 2026 | ore 21.00 | Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16 – Pisa

Biglietto intero 18€ / convenzionati 15€ / studenti e universitari 10 € / Personale scolastico e dip. UNIPI 13€ / Soci UICPI 15€ + accompagnatore gratuito.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro (martedì 10.00 -13.00, giovedì 16.00 – 19.00 e da un’ ora prima dello spettacolo) oppure online su Ciaotickets.com