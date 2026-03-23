Due giovani si incontrano su un’app di dating. Quattro weekend tra sesso, dialoghi serrati e confessioni. Changing the Sheets è una commedia brillante, ironica e provocatoria che racconta la precarietà affettiva di una generazione iperconnessa, ansiosa e incapace di stare davvero in relazione. Tra battute taglienti, momenti comici e passaggi più intimi, lo spettacolo mette in scena il bisogno di essere riconosciuti, la paura del coinvolgimento e il desiderio di sentirsi eccezionali. Un gioco continuo tra attrazione e fuga, tra intimità e imbarazzo.