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produzione Teatro Metastasio di Prato/Teatro di Napoli – Teatro Nazionale
in collaborazione con CIDIPI SRL
con il sostegno della residenza artistica C.Re.A.Re Campania/Teatri Associati di Napoli
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VINCENZO NEMOLATO | MONICA BUZOIANU
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CHANGING THE SHEETS
Amore fresco, ogni settimana
di Harry Butler
traduzione Elena Novello | adattamento italiano Francesco Ferrara
regia VINCENZO NEMOLATO
SPAZIO DIAMANTE (sala black)
24-29 marzo
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Due giovani si incontrano su un’app di dating. Quattro weekend tra sesso, dialoghi serrati e confessioni. Changing the Sheets è una commedia brillante, ironica e provocatoria che racconta la precarietà affettiva di una generazione iperconnessa, ansiosa e incapace di stare davvero in relazione. Tra battute taglienti, momenti comici e passaggi più intimi, lo spettacolo mette in scena il bisogno di essere riconosciuti, la paura del coinvolgimento e il desiderio di sentirsi eccezionali. Un gioco continuo tra attrazione e fuga, tra intimità e imbarazzo.
SPAZIO DIAMANTE
Via Prenestina, 230/B 00176 Roma RM
Da martedì a venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 17
Lo Spazio Diamante propone il Biglietto Flessibile: tre soluzioni per permettere a chiunque di venire a Teatro
Biglietto Supporter – € 19 – Biglietto Standard – € 15 – Biglietto Agevolato – €12