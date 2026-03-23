Padova dal 7 al 29 marzo 2026

Rassegna concertistica Padova Urbs Organi

Concerti di Quaresima

Padova dal 7 al 29 marzo 2026

Domenica 29 marzo ore 17.00 Chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola 176, Padova

A chiudere la rassegna di Quaresima proposta da Padova Urbs Organi, domenica 29 marzo, sarà l’originalissimo “Due-duo” composto dai fratelli Johann e Joseph Höhn, l’uno organista e violinista, l’altro organista e violoncellista; il che ci darà la possibilità di ascoltare un variegato e godibile programma incentrato su alcuni brani per organo a quattro mani, alcuni per organo e violino, altri ancora per organo e violoncello. Due interpreti dalla solida formazione e molto attivi in ambito musicale, musicisti eclettici, eseguiranno musiche di J.S. Bach, G.F. Haendel, J.G Rheinberger, A. Pärt, J.G. Albrechtsberger, G. Böhm, A.F. Hesse.

Josef Höhn: Nato nel 1987 a Bolzano, ha iniziato a studiare violino all’età di 7 anni presso la Scuola di musica dell’Oltradige con Peter Riffeser. Dal 1997 ha studiato al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano con Ottavia Kostner. Diploma nel 2008 con il massimo dei voti. Vivo interesse per la prassi esecutiva storica: masterclass di violino e viola barocchi con Enrico Onofri, Stanley Ritchie, Stefano Montanari, Anne Schumann, Stefano Marcocchi. Nel 2009 membro della “European Union Baroque Orchestra”. Membro di diversi ensemble in Italia e all’estero, concerti in Italia, Austria, Germania (Bachwochen Ansbach), Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi (Concertgebouw Amsterdam), Lussemburgo, Inghilterra, Scozia, Lettonia, Slovenia, Malta, Ungheria e Bulgaria; dal 2023 Josef è organista a Terlano (Pirchner II/18). Co-fondatore e direttore artistico dell’associazione LanAntiqua. Josef suona un violino di Sebastian Klotz del 1754.

Johannes Höhn: Primi studi di pianoforte all’età di sei anni. Studio del violoncello a partire dai dieci anni presso il Conservatorio di Bolzano (Prof. Giuseppe Momo e Prof. Lucio Labella Danzi), concluso nel 2009. Successivamente ha seguito lezioni con Howard Penny a Vienna e ha partecipato a numerose masterclass. In seguito ha intrapreso lo studio dell’organo con la prof.ssa Margareth Niederbacher, approfondito poi con il prof. Heinrich Walder e il prof. Tobias Chizzali. Intensa attività concertistica, con esibizioni in diverse formazioni in Italia e all’estero e partecipazione a numerosi corsi di perfezionamento. Dal 2015 è organista della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Caldaro sulla strada del vino e direttore artistico del „Kalterer Orgelherbst“ (Pirchner III/31). Dal 2008 insegna educazione musicale nelle scuole medie di Bolzano e dintorni.

La rassegna Padova Urbs Organi è realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova, il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e la collaborazione di Asolo Musica nell’ambito del progetto Cantantibus Organis, Circuito Organistico Regionale.

Info:

Per informazioni su programmi e orari: pagina Facebook e Instagram: Padova Urbs Organi.

Sito internet: www.padovaurbsorgani.it

Tel: 3204132005

Mail: padovaurbsorgani@gmail.com

Il concerto si terrà alle 17.00

L’ingresso è libero e gratuito.

Concerto in collaborazione con il Collegio Mazza, AsoloMusica-Veneto Musica

Realizzato grazie al patrocinio ed al sostegno del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura

Consigliamo, qualora ci fossero le domeniche ecologiche con il traffico interdetto, di parcheggiare presso il Park Prandina, a pochi minuti a piedi dalla chiesa di S. Antonio Abate.