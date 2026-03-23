giovedì 26 marzo, ore 21

L’omaggio in punta di piedi di Sungani a Caruso e Dalla per aprire la rassegna «Politeama Spring Dance»

giovedì 26 marzo, ore 21

POLITEAMA SPRING DANCE

Mvula Sungani Physical Dance

CARUSO: PASSIONE 2.0

con étoile Emanuela Bianchini

primo ballerino Damiano Grifoni

e i solisti della compagnia Mvula Sungani Physical Dance

musiche Lucio Dalla, Enrico Caruso, autori vari

costumi Giuseppe Tramontano

regia e coreografie Mvula Sungani

coproduzione Arealive, CRDL, PDA, con il sostegno di Comune di Sorrento, Fondazione Lucio Dalla e Fondazione ILICA di New York

Prato, 23 marzo 2026 – Ci sono note che non smetteranno mai di risuonare nel tempo. Viaggiano all’unisono con i corpi in movimento, fra memoria e contemporaneità, come nell’opera coreografica firmata dal regista e coreografo Mvula Sungani che segna il debutto della rassegna «Politeama Spring Dance», giovedì 26 marzo (alle 21).

«Caruso: Passione 2.0» è un omaggio alla celebre canzone di Lucio Dalla, ma vuole essere soprattutto un omaggio alla musica italiana di cui il grande tenore Enrico Caruso è ancora oggi simbolo di fama mondiale. A quarant’anni dall’incisione di «Caruso», brano di sublime ispirazione che ha avuto enorme successo internazionale (con oltre cento versioni in altrettante lingue), scritto e musicato dal grande Lucio Dalla, il palcoscenico del Politeama Pratese ospiterà uno spettacolo suggestivo ed evocativo, un percorso narrativo che si snoda fra Napoli e Sorrento, culle di una civiltà musicale e umana senza pari, che il coreografo Mvula Sungani ci restituisce con la bellezza di una danza ricca di emozioni e virtuosismi. Arie d’opera, canzoni di Dalla, musica napoletana contaminata in world music, saranno rese “tridimensionali” grazie all’étoile internazionale Emanuela Bianchini, in scena con il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della compagnia Mvula Sungani Physical Dance.

Un viaggio visivo ed emozionale nel mondo femminile partenopeo liberamente tratto dall’omonimo film di John Turturro «Passione» (2010), cui la creazione del maestro Sungani si ispira per sottolineare il messaggio che la multiculturalità è una ricchezza, soprattutto quando si esprime in forme artistiche uniche.

Lo spettacolo coprodotto da Arealive e Mspd Studios promette di essere un vero viaggio nella memoria musicale e nell’anima più profonda del Belpaese, in un intreccio fra danza contemporanea, musica e arti visive: la contaminazione, del resto, è la cifra stilistica del coreografo italo-africano Sungani, consigliere per la danza del Ministero della Cultura, autore di coreografie per celebri artisti quali Roberto Bolle, Isabelle Ciaravola, Raffaele Paganini e Kledi Kadiu.

«In un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo – scrive Mvula Sungani nelle note di regia – diventa ancor più̀ fondamentale conoscere a fondo il proprio passato per costruire un futuro che sia più̀ solido possibile».

In occasione della rassegna «Politeama Spring Dance», è stato pensato un abbonamento al costo di 60 euro che comprende, oltre a «Caruso: Passione 2.0», gli altri tre titoli in cartellone: si tratta di «Aliena» di Kataklò Athletic Dance Theatre (giovedì 9 aprile), «Callas canta Puccini» del Balletto di Siena (martedì 21 aprile), «Colazione in albergo» di Giulia Fioravanti (venerdì 9 ottobre).

Il biglietto d’ingresso costa 20 euro, ridotto 10 euro per under 25 e allievi delle scuole di danza.

È possibile acquistare i biglietti attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio). Informazioni: www.politeamapratese.it.