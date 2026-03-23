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Successo per Libri Come 2026, oltre 15mila presenze

Redazione Roma
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Edizione dedicata alla democrazia

 Si chiude con oltre 15mila spettatori la XVII edizione di “Libri Come – Festa del Libro e della Lettura”, curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, che quest’anno ha avuto come parola chiave DEMOCRAZIA.

In questi tre giorni in Auditorium Parco della Musica si sono susseguiti incontri, dialoghi, lezioni e reading con autori italiani e internazionali, studiosi e giornalisti, confermando il successo della manifestazione prodotta dalla Fondazione Musica per Roma.

Quella del 2026 è stata un’edizione speciale: per la prima volta “Libri Come” è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, riconoscimento che ne attesta il valore culturale e il rilievo nel panorama nazionale della promozione della lettura.

“Libri Come si conferma uno spazio aperto di incontro e di scambio – ha dichiarato l’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci –. I libri rappresentano uno strumento fondamentale per comprendere la realtà, alimentare il pensiero critico e quella qualità che stiamo progressivamente perdendo: la capacità di analisi di ciò che ci circonda e la capacità di concentrazione in ciò che facciamo ogni giorno.”

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